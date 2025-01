Du nouveau sur le secteur de La Ferté-sous-Jouarre

Une ligne 49 simplifiée

Plus clair et plus lisible, la ligne sera également plus efficace avec un itinéraire identique à tout moment de la journée et surtout un nombre de correspondances avec le train en gare de la Ferté-sous-Jouarre multiplié par 3 (32 correspondances dorénavant assurées contre 10 jusqu'à présent).

L'offre sera également étoffée et revisitée. En effet, ce seront davantage de bus qui circuleront en journée et le samedi pour répondre au mieux aux attentes des voyageurs. De nouveaux points d'arrêts seront créés (Grouettes et Rosebois) afin de desservir + finement certains quartiers. Le sud de la commune sera désormais desservi en heures de pointe tandis que le Domaine de Tanqueux profitera quant à lui d'une desserte continue toute la journée.