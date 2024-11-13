Actualités similaires

Une nouvelle numérotation sur le territoire de Sénart
Pourquoi le numéro des lignes change ?
Le réseau de bus en Île-de-France est constitué de près de 1900 lignes, dont 1500 en grande couronne, et la numérotation actuelle conduit à avoir de nombreuses lignes qui portent le même numéro.
Les outils de recherche d’horaires et d’itinéraires sont régionaux, et il est donc souvent compliqué de retrouver sa ligne. Il y a par exemple 13 lignes de bus qui portent le numéro 10 !
Comment se repérer dans les nouveaux numéros ?
L’Île-de-France a été découpée par départements et secteurs, qui ont chacun un code spécifique. Sur le territoire de Sénart toutes les lignes de bus commencent désormais par 37.
À chaque fois que cela était possible, l’ancien numéro a été repris afin de faciliter le changement (exemples : la ligne 22 devient 3722, la ligne Citalien devient 3702 , etc.).
Les numéros de ligne Express commencent, quant à eux, par le numéro de leur département (exemples : la ligne 50 devient 7715, les lignes 54 et 55 perdent leur statut de ligne espress et deviennent 3754 et 3755)
Que va apporter ce nouveau numéro aux usagers ?
Les usagers pourront retrouver leur ligne de bus plus facilement, car elle sera la seule en Île-de-France à porter ce numéro !
Ainsi, lorsque l’on tapera son numéro dans les moteurs de recherche de l’application ou du site iledefrance-mobilites.fr, nous pourrons accéder directement aux informations la concernant.
Une offre densifiée entre Lieusaint-Moissy et Evry Courcouronnes
La nouvelle ligne 7715 (ex-50) : Gare d'Evry-Courcouronnes <> Gare de Lieusaint-Moissy
L’offre de la ligne est améliorée avec :
- Une desserte plus fine de Carré Sénart avec la création de l’Arrêt « Carré Allée Royale ».
- Une desserte plus rapide vers les gares de Lieusaint et d’Évry-Courcouronnes, ainsi que vers Carré Sénart
- Une amélioration de la fréquence des bus avec un passage toutes les 15 à 20 minutes en semaine et toutes les 30 ou 45 minutes le samedi.
- Une nouvelle offre le dimanche toutes les 1h15 de 6h à 20h soit 12 allers/retours par dimanche.
- Des bus plus tôt le matin (5h) et plus tard le soir (22h).
Les communes de Corbeil-Essonnes et Savigny-le-Temple ne seront plus desservies.
Les voyageurs pourront se reporter :
- Pour la commune de Savigny-le-Temple, sur le RER D jusqu’à la gare de Lieusaint ou la ligne depuis la place de la gare jusqu’à l’arrêt « Carré Trait d’Union » ou la ligne jusqu’à l’arrêt « Carré Trait d’Union »
- Pour la commune de Corbeil-Essonnes, sur les lignes Tzen1 ou 4201(ex-ligne 401).
La nouvelle ligne 3703 (ex-03) : Gare d'Evry-Courcouronnes <> Gare de Lieusaint-Moissy
L’itinéraire de la ligne 3703 est repensé pour une desserte plus fine des communes de Lieusaint, Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles et Évry-Courcouronnes complémentaire à la ligne 7715.
Elle offre une nouvelle liaison directe vers Carré Sénart et la gare de Lieusaint-Moissy pour les communes de Saint-Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil et Étiolles.
La fréquence des bus est également améliorée avec un passage toutes les 20 à 30 minutes en semaine et toutes les 30 ou 45 minutes le samedi.