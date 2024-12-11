Actualités similaires

Les changements sur vos lignes 6160 et 6161 :

La ligne 6160 est fusionnée avec la ligne 6161 à partir du lundi 6 janvier 2025. La ligne 6161 reliera la gare de Versailles Château Rive Gauche à Buc Haut-Pré, en passant par ZI Nord (Buc) et à certains horaires sera en terminus à Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.

La ligne 6161 ne desservira plus les arrêts Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau et Roland Garros. Pour se rendre à ces arrêts, vous pouvez emprunter la ligne 6162.

La ligne 6160 est supprimée, pour se rendre à Geneviève-Aubé et ZA du Bois des Roches, vous pouvez emprunter la nouvelle ligne 6161.

Pour se rendre aux arrêts Trou Salé, Mare Chevalier et Centre (Toussus-le-Noble), vous pouvez emprunter la ligne 6162.