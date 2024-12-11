Actualités similaires

Les changements sur vos lignes 6160 et 6161 :
La ligne 6160 est fusionnée avec la ligne 6161 à partir du lundi 6 janvier 2025. La ligne 6161 reliera la gare de Versailles Château Rive Gauche à Buc Haut-Pré, en passant par ZI Nord (Buc) et à certains horaires sera en terminus à Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.
La ligne 6161 ne desservira plus les arrêts Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau et Roland Garros. Pour se rendre à ces arrêts, vous pouvez emprunter la ligne 6162.
La ligne 6160 est supprimée, pour se rendre à Geneviève-Aubé et ZA du Bois des Roches, vous pouvez emprunter la nouvelle ligne 6161.
Pour se rendre aux arrêts Trou Salé, Mare Chevalier et Centre (Toussus-le-Noble), vous pouvez emprunter la ligne 6162.
Pour la liaison Versailles vers Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches), vous pouvez emprunter la nouvelle ligne 6161 avec :
- 4 départs depuis la Gare de Versailles-Château Rive Gauche entre 7H45 et 9h20.
- 6 départs depuis la ZA du Bois des Roches entre 16h10 et 19h10.
Pour la liaison Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches/Châteaufort) vers Versailles, vous pouvez emprunter la nouvelle ligne 6161 avec :
- 4 départs depuis ZA du Bois des Roches entre 7h10 et 8h55.
- 6 départs depuis la Gare de Versailles-Château Rive-Gauche entre 16h50 et 19h50.
VOTRE LIGNE VOUS EMMÈNE À VÉLIZY 2 !
A partir du 6 janvier 2025, votre ligne reliera Versailles (Gare de Versailles Chantiers Abbé-Rousseaux) au centre commercial Vélizy 2 en correspondance avec le Tramway 6, en passant par Buc, Les Loges-en-Josas et Jouy-en-Josas.
Votre ligne 6164 circulera toutes les 15 minutes en heure de pointe (terminus Gare de Jouy-en-Josas) puis toutes les 30 minutes en heure creuse.
- L'amplitude horaire de votre ligne 6164 augmente avec des départs entre 6h et 21h30.
- Votre ligne 6164 circulera désormais le samedi de 9h15 à 20h15 à destination de Vélizy 2.
Evolution de la desserte ZI Nord (Buc) :
Afin de rejoindre l'arrêt ZI Nord sur la commune de Buc, vous pouvez emprunter les nouvelles lignes 6161 et 6164. Vous pouvez également emprunter la ligne 6162 en vous arrêtant à Blériot-Jean Casale (5minutes à pied)
Bon voyage sur nos lignes !