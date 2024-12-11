Actualités similaires

Vos changements pour la rentrée 2025

A partir du 6 janvier 2025, des changements sont à prévoir sur vos lignes 6160, 6161 et 6164. Découvrez le détail des changements ci dessous.

Les changements sur vos lignes 6160 et 6161 :

La ligne 6160 est fusionnée avec la ligne 6161 à partir du lundi 6 janvier 2025. La ligne 6161 reliera la gare de Versailles Château Rive Gauche à Buc Haut-Pré, en passant par ZI Nord (Buc) et à certains horaires sera en terminus à Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches.

La ligne 6161 ne desservira plus les arrêts Château-Massotte Morane Saulnier, Audemars, Fourny, Tabuteau et Roland Garros. Pour se rendre à ces arrêts, vous pouvez emprunter la ligne 6162.

La ligne 6160 est supprimée, pour se rendre à Geneviève-Aubé et ZA du Bois des Roches, vous pouvez emprunter la nouvelle ligne 6161.

Pour se rendre aux arrêts Trou Salé, Mare Chevalier et Centre (Toussus-le-Noble), vous pouvez emprunter la ligne 6162.

Thermomètre ligne 6161

Cliquez-ici pour consulter les nouveaux horaires de la ligne 6161

Thermomètre 6162

Pour la liaison Versailles vers Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches), vous pouvez emprunter la nouvelle ligne 6161 avec :

  • 4 départs depuis la Gare de Versailles-Château Rive Gauche entre 7H45 et 9h20.
  • 6 départs depuis la ZA du Bois des Roches entre 16h10 et 19h10.

Pour la liaison Magny les Hameaux (ZA du Bois des Roches/Châteaufort) vers Versailles, vous pouvez emprunter la nouvelle ligne 6161 avec :

  • 4 départs depuis ZA du Bois des Roches entre 7h10 et 8h55.
  • 6 départs depuis la Gare de Versailles-Château Rive-Gauche entre 16h50 et 19h50.

VOTRE LIGNE VOUS EMMÈNE À VÉLIZY 2 !

A partir du 6 janvier 2025, votre ligne reliera Versailles (Gare de Versailles Chantiers Abbé-Rousseaux) au centre commercial Vélizy 2 en correspondance avec le Tramway 6, en passant par Buc, Les Loges-en-Josas et Jouy-en-Josas.

Votre ligne 6164 circulera toutes les 15 minutes en heure de pointe (terminus Gare de Jouy-en-Josas) puis toutes les 30 minutes en heure creuse.

  • L'amplitude horaire de votre ligne 6164 augmente avec des départs entre 6h et 21h30.
  • Votre ligne 6164 circulera désormais le samedi de 9h15 à 20h15 à destination de Vélizy 2.

Cliquez-ici pour consulter les nouveaux horaires de la ligne 6164

Evolution de la desserte ZI Nord (Buc) :

Afin de rejoindre l'arrêt ZI Nord sur la commune de Buc, vous pouvez emprunter les nouvelles lignes 6161 et 6164. Vous pouvez également emprunter la ligne 6162 en vous arrêtant à Blériot-Jean Casale (5minutes à pied)

Les nouvelles fiches horaires de vos lignes sont disponibles dans la rubrique me déplacer - rubriques horaires

Bon voyage sur nos lignes !

