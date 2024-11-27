Actualités similaires

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la nouvelle salle de spectacle de la ville de Saint-Leu-la-Forêt, des aménagements de circulation sont mis en œuvre.

Par conséquent, à compter du 2 décembre 2024, la ligne 30-14 s'adapte avec un nouvel itinéraire en boucle, à partir de l'arrêt "Les Diablots".

Les arrêts "Piscine", "Poste Annexe", "Collège Landowska" et "Les Tilleuls" ne seront plus desservis en direction de la Gare de Saint-Leu-la-Forêt.

Ces arrêts seront desservis uniquement en direction de la Gare de Franconville Le Plessis Bouchard.