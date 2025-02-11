La loi Handicap a 20 ans. Et dans les transports, on en est où ?
Le 11 février 2005, la loi n° 2005-102 du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était votée.
Au cœur de cette loi, l'accès autonome des personnes handicapées aux systèmes de transport. L'article 45 de cette loi indique spécifiquement que : "La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite."
La loi spécifie notamment l'obligation de rendre accessible les réseaux de transports en commun à tous les types de handicaps, dans un délai imparti de 10 ans. La loi sera complétée en 2014 par des ordonnances (les Sd'Ap), qui fixeront un nouveau délai (2024) pour la mise en œuvre des travaux d'accessibilité.
En Île-de-France, ce sont 4 franciliens sur 10 qui, de manière temporaire ou permanente, se trouvent en situation de handicap.
Alors, 20 ans après, où en est-on dans les transports franciliens ?
Les chiffres-clés de l’accessibilité sur le réseau d’Île-de-France Mobilités
Métro
- 100 % accessible aux handicaps visuels, auditifs et cognitifs
- 216 ascenseurs
- 793 escaliers mécaniques
Tramway
- 100 % des lignes de tramway urbain sont accessibles (10 lignes, 199 stations)
- 100 % des tramways sont équipés d’annonces visuelles et sonores
Bus
- 100 % des bus sont équipés d’annonces visuelles et sonores
- 540 lignes de bus et cars sont accessibles en Île-de-France dont 100 % des lignes parisiennes depuis 2010
Métro lignes 11 et 14
- 29 stations accessibles en toute autonomie
RER et trains
- 100 % des stations du RER A et B dans Paris sont accessibles
- 100 % des stations du RER A, B, D et E sont accessibles
- 1 agent présent dans chaque gare pour accompagner les personnes en situation de handicap (sur réservation)
- 300 gares et stations du réseau ferré accessibles à tous les handicaps
2,4 milliards d'euros pour rendre les transports franciliens accessibles
Depuis 2016, Île-de-France Mobilités a investit plus de 2,4 milliards d'euros dans une politique majeure de transformation de son réseau. Une politique menée main dans la main avec les associations, les opérateurs, les collectivités territoriales et la Région Île-de-France.
Le but ? Améliorer l'accessibilité, le confort et apporter toujours plus d'indépendance aux personnes en situation de handicap dans les transports en commun.
Nouvelles lignes, prolongements et gares : accessibles !
Si le métro historique parisien présente un immense défi d'accessibilité, particulièrement aux personnes circulant en fauteuil roulant, l'ensemble des projets de nouvelles gares et stations, nouvelles lignes, prolongements de ligne ou nouveaux véhicules (métros, bus, tramways, RER et trains) engagés depuis 2005 ont été conçus dans le respect des normes d’accessibilité et proposent des correspondances avec des lignes également accessibles.
300 gares accessibles
Les investissements portés par Île-de-France Mobilités ont permis ces dernières années de rendre accessible 300 gares du réseau de train et de RER et 97 % du trafic voyageurs sur le réseau ferré, grâce à la mise en accessibilité des gares les plus importantes du réseau francilien avec une forte fréquentation, comme la gare de Saint-Denis, l’une des principales gares de la région avec 27 millions de voyageurs annuels, avec un chantier à hauteur de 165 millions d’euros.
10 lignes de tramway et 199 stations pour accueillir tous les publics
A ces gares s’ajoutent également 10 lignes de tramway et 199 stations, toutes entièrement accessibles à tous les publics et qui permettent d’améliorer les trajets des usagers à mobilité réduite.
Bus et cars : toujours plus accessibles
540 lignes de bus et de car dans toute l’Île-de-France, dont 100 % des lignes parisiennes.
Métro : nouvelles lignes et prolongements accessibles
Enfin, concernant le métro, chantier le plus difficile à mettre en œuvre du fait de la géographie parisienne et des contraintes urbaines, ce sont désormais 29 stations accessibles en toute autonomie, dont 21 de la ligne 14, entièrement accessible, et 8 stations de la ligne 11, récemment prolongée à Rosny-Bois-Perrier. À horizon 2031, ce sont 68 stations supplémentaires qui s’ajouteront au métro francilien accessible, avec les lignes 15, 16, 17 et 18.
Le métro historique parisien accessible ? Le chantier du siècle du "Métro pour tous" !
C'est LE point le plus complexe de la mise en accessibilité du métro francilien : le métro parisien. Circulant sous d'innombrables immeubles Haussmanniens du XIXe siècle, composant avec la multitude des réseaux qui traversent le sous-sol, le métro historique (les lignes 1 à 13), l'un des plus anciens au monde, reste encore trop peu accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une situation complexe, difficile à résoudre, mais qui n'empêche pas d'engager des travaux visant à améliorer l'accessibilité du réseau historique. Ainsi, en octobre 2024, Île-de-France Mobilités organisait les premières Assises de l'accessibilité du métro, en partenariat avec la Région Île-de-France, pour réunir tous les acteurs impliqués.
Résultat : le projet "Métro pour tous" était lancé. Objectif : engager concrètement la transformation du métro historique parisien. Une ambition chiffrée entre 15 et 20 milliards d'euros, engagés sur 20 ans. Un investissement réparti équitablement entre la Région Île-de-France, la ville de Paris et l’État.
Les 3 avancées concrètes du projet “Métro pour tous”
- 1 million d’euros débloqués pour finaliser l'étude de faisabilité d’accessibilité de la ligne 6 (première ligne pilote qui sera rendue accessible)
- 3 millions d’euros pour cartographier l’ensemble du réseau de métro et trouver des solutions concrètes
- Création d’un Comité “Métro pour tous” avec la Région, la Ville de Paris, les départements concernés, la RATP et l’État pour collaborer main dans la main
Des alternatives 100 % accessibles pour circuler dans Paris
En attendant les avancées révolutionnaires du Métro pour tous, 100 % des lignes de métro sont aujourd’hui accessibles aux handicaps intellectuels, visuels et auditifs, tout comme les lignes franciliennes de RER et de train, labellisées Cap’Handéo « Services de mobilité », la seule certification reconnue au niveau national.
Concernant les personnes à mobilité réduite, elles peuvent se déplacer dans Paris en autonomie en empruntant les bus, tramways (T3a, T3b, T2, T9) et lignes de RER, puisque les stations de RER et les matériels roulants des lignes RER A, B, D et E sont 100 % accessibles dans la capitale.