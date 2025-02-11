La loi Handicap a 20 ans. Et dans les transports, on en est où ?

Le 11 février 2005, la loi n° 2005-102 du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était votée.

Au cœur de cette loi, l'accès autonome des personnes handicapées aux systèmes de transport. L'article 45 de cette loi indique spécifiquement que : "La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite."

La loi spécifie notamment l'obligation de rendre accessible les réseaux de transports en commun à tous les types de handicaps, dans un délai imparti de 10 ans. La loi sera complétée en 2014 par des ordonnances (les Sd'Ap), qui fixeront un nouveau délai (2024) pour la mise en œuvre des travaux d'accessibilité.

En Île-de-France, ce sont 4 franciliens sur 10 qui, de manière temporaire ou permanente, se trouvent en situation de handicap.

Alors, 20 ans après, où en est-on dans les transports franciliens ?