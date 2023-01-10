Métro : les MP89 arrivent sur la ligne 6
Les MP89 déménagent de la ligne de métro 4 vers la ligne 6
Depuis les années 1970, les métros MP73 circulent sur la ligne 6. Des métros rapides, performants pour leur époque, mais désormais un peu datés.
Alors, pour moderniser la ligne et lui offrir une répartition plus harmonieuse des voyageurs à bord, la ligne 6 dit adieu aux MP73 et leurs sièges verts iconiques pour des MP89 rénovés, des métros jusqu'alors en circulation sur la ligne 4.
Si la 4 cède généreusement ses rames de MP89, c'est qu'elle fait, de son côté, l'objet de travaux d'automatisation et sera bientôt entièrement équipée de navettes MP14 automatique courant 2023 !
Un transfert de ligne et une rénovation complète
La première rame de MP89 arrivera courant janvier 2023 sur la ligne 6 avec un objectif d’une quarantaine de rames en circulation d'ici au troisième trimestre 2025. Pour adapter au mieux ce nouveau parc de métro à la ligne 6, les MP89 vont être rénovés sur plusieurs plans :
- De six voitures, ils passeront à cinq dans le but d'adapter leur gabarit aux quais, plus petits, de la ligne 6
- Ils seront équipés de portes dites “mixtes” (qui s’ouvrent des deux côtés de la rame) pour s’adapter à certains arrêts, comme à Charles de Gaulle - Étoile
- Une vidéoprotection embarquée est installée
- Les assises et les plafonds sont rénovés
- La signalétique à bord également
Une rénovation accompagnée de travaux de modernisation
L’arrivée des MP89 demande naturellement des travaux d’adaptation de la ligne 6 pour assurer un fonctionnement en toute sécurité et gagner en performance. Parmi les travaux prévus :
- L’adaptation des quais et des voies
- L’ajout de poste de redressement
- L’aménagement de nouveaux garages pour les métros
- ou encore des travaux de modernisation et d’adaptation de la signalisation
Une bonne nouvelle pour la ligne 6 en circulation depuis 1909, l'une des plus appréciées par les Parisiens et les touristes, pour ses nombreuses vues sur les beautés historiques de la capitale française !