Métro : les MP89 arrivent sur la ligne 6

Les MP89 déménagent de la ligne de métro 4 vers la ligne 6

Depuis les années 1970, les métros MP73 circulent sur la ligne 6. Des métros rapides, performants pour leur époque, mais désormais un peu datés.

Alors, pour moderniser la ligne et lui offrir une répartition plus harmonieuse des voyageurs à bord, la ligne 6 dit adieu aux MP73 et leurs sièges verts iconiques pour des MP89 rénovés, des métros jusqu'alors en circulation sur la ligne 4.

Si la 4 cède généreusement ses rames de MP89, c'est qu'elle fait, de son côté, l'objet de travaux d'automatisation et sera bientôt entièrement équipée de navettes MP14 automatique courant 2023 !