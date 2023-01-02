Transports en 2023 : ça bouge en Île-de-France !
Transports en Île-de-France : ça bouge en 2023 !
Retour à 100 % de l'offre de transports.
100 trains neufs ou rénovés sur l'ensemble du réseau.
RER E : 16 RER NG neufs, ligne N : 100 % de Regio2N, M7 : 100 % de métros rénovés, M11 : 100 % de métros neufs, M4 et M14 : 55 métros neufs, RER B : début de la construction des RER à deux étages qui équiperont la ligne.
Bus et cars : renouvellement soutenu. 800 nouveaux véhicules électriques et au BioGNV, pour faire de la transition énergétique une réalité.
Métro : automatisation en marche. M4 : 100 % automatisée d'ici fin 2023. M13 : prochaine ligne à être automatisée, études lancées.
Nouvelle ligne Noctilien. N155 de Gare Saint-Lazare à Gare Nord de Poissy.
Nouvelles lignes de tramway. T10 entre Croix de Berny et Clamart - Jardin parisien, T12 de Massy à Évry.
Sécurité : recrutement de 200 agents supplémentaires.
Vélo : aide à l'achat, 187 000 personnes aidées pour acheter des vélos à assistance électrique.
Billettique en liberté. Valider avec votre iPhone sera possible ! Le passe Liberté + étendu progressivement à l'ensemble de la région : payez seulement les trajets effectués.
Trains et métro : du neuf !
En 2023, ce sont pas moins de 100 trains et métros neufs ou rénovés qui circuleront sur le réseau.
- RER E : 16 RER NG neufs vont arriver cette année
- Ligne N : 100 % de trains Regio2N neufs équiperont la ligne
- Métro 7 : 100 % des métros ont été rénovés
- Métro 11 : 100 % de métros neufs équiperont la ligne d'ici la fin de l'année
- Métros 4 et 14 : 55 métros neufs équiperont ces lignes
- RER B : la construction des MI20, des trains à deux étages, va démarrer
Métro : l'automatisation en marche
- M4 : des navettes automatiques circulent déjà depuis septembre 2022. D'ici la fin de l'année 2023, 100 % de vos métros seront automatiques sur la ligne.
- M13 : c'est voté ! La ligne 13 sera automatisée. Les études pour y parvenir ont été lancées.
Bus et cars : un renouvellement et transition énergétique
Avec 800 véhicules électriques ou au BioGNV totalement neufs en circulation sur les routes franciliennes en 2023, sur un total de 3442 véhicules propres, et 50 % du BioGNV utilisé produit directement dans la région, Île-de-France Mobilités se mobilise pour faire de la transition énergétique une réalité.
Prolongement : la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier
Ça approche ! Et c'est même prévu pour la fin de l'année 2023 : le nouveau terminus de la ligne de métro 11 sera bientôt un peu plus à l'est, à Rosny-Bois-Perrier.
Au programme, 6 nouvelles stations pour desservir toujours plus de voyageurs : Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys et le terminus, Rosny-Bois-Perrier.
Trams, Noctilien : de nouvelles lignes pour toujours mieux se connecter
En 2023, les lignes de tram T10 et T12 entreront en service. La première reliera Croix de Berny à Clamart Jardin Parisien ; la seconde Massy à Évry.
Ça bouge aussi du côté du Noctilien avec la création d'une nouvelle ligne N155 entre Gare Saint-Lazare, à Paris, et la Gare Nord de Poissy.
Sûreté : plus d'agents, pour plus de tranquillité
En 2023, 200 agents supplémentaires seront recrutés pour assurer la sécurité dans les transports franciliens.
En cinq ans, plus de 1000 personnels de sûreté supplémentaires ont été déployés afin de garantir la sérénité de vos trajets, soit un total de plus de 4000 agents présents actuellement sur l’ensemble du réseau.
D'ici 2027, ils seront 5000, grâce au recrutement de 1000 nouveaux effectifs.
Billettique : vos trajets en liberté
En 2023, deux grandes nouveautés :
- Vous pourrez valider directement avec votre iPhone, comme c'est déjà le cas pour les téléphones fonctionnant avec Android.
- Navigo Liberté + sera progressivement étendu à toute la région ! Vous aurez ainsi la possibilité de circuler librement à travers l'Île-de-France et de ne payer que les trajets effectués, le mois d'après.
Vélos : on vous aide à pédaler en Île-de-France
Parce que le vélo s'inscrit pleinement dans une offre de mobilités plurielle, durable, et qu'il facilite l'intermodalité (grâce notamment au développement des parkings vélos dans les gares et stations franciliennes), Île-de-France Mobilités soutient pleinement vos pratiques grâce à la prime à l'achat.
Et avec 187 000 personnes déjà aidées pour l'acquisition de leur vélo, ce n'est pas près de s'arrêter !