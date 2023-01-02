Transports en 2023 : ça bouge en Île-de-France !

Ça approche ! Et c'est même prévu pour la fin de l'année 2023 : le nouveau terminus de la ligne de métro 11 sera bientôt un peu plus à l'est, à Rosny-Bois-Perrier.

Au programme, 6 nouvelles stations pour desservir toujours plus de voyageurs : Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys et le terminus, Rosny-Bois-Perrier.