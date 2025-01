Chez Île-de-France Mobilités, nous avons une mission centrale : vous aider à mieux vivre en Île-de-France. Et, forcément, cela passe par des mobilités plus faciles, plus confortables... et plus flexibles. Des mobilités qui vous ressemblent, en somme.

C'est pour cela que nous nous engageons pour faciliter votre pratique du vélo. Quelle qu'elle soit.

Intermodalité, Véligo Location, Parking Vélos, prime à l'achat et futur cyclable en Île-de-France : nous avons parlé "petite reine" avec Christian Gioria, le Responsable adjoint Intermodalités & nouvelles mobilités d'Île-de-France Mobilités.