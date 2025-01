Un vélo pour toutes vos mobilités

Pour une pratique occasionnelle : les vélos en libre-service

VélO2 (à Cergy-Pontoise), Cristolib (à Créteil) et Vélib' (à Paris et petite couronne)... Les services de vélos en libre-service accessibles avec votre passe Navigo se multiplient, en Île-de-France.

Et pour vous rendre la vie encore plus pratique, à vélo classique ou électrique, nous avons carrément intégré Vélib' au cœur même de notre appli mobile Île-de-France Mobilités - comme ça, réserver et débloquer votre vélo avec passe Navigo n'aura jamais été plus facile !