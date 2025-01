Le vélo en Île-de-France : une vision

Cela veut dire que demain nous serons tous à vélo en Île-de-France ?

En tout cas, il existe désormais une demande forte en Île-de-France pour le vélo. Une demande soutenue par la Région Île-de-France, d'ailleurs, avec le développement du Réseau Vélo Île-de-France, un réseau de 9 pistes cyclables qui relieront les grands pôles de la région. Il y a quelques années encore, peu de gens envisageaient d'aller au travail à bicyclette. Mais les événements récents (grèves, crise sanitaire), mis en parallèle d'une volonté forte de développement des infrastructures, ont débloqué la pratique. Les Franciliens se sont lancés. Et durablement.

On le voit bien quand on mesure les demandes liées à nos consignes vélos, dans les gares. Les Franciliens veulent plus de Parkings Vélos, mais aussi des améliorations de la qualité de service dans ces consignes et même la possibilité de stationner différents types de vélo, comme des vélos cargo ou rallongés. Cet engouement nous ravit et nous essayons de prendre en compte ces différents besoins.