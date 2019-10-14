Des mesures renforcées pour + de sécurité dans les transports

40 brigades de maîtres-chiens déployées sur le réseau pour une meilleure gestion des colis suspects

Depuis 2014, le nombre de sacs et objets oubliés a augmenté de 122% sur le réseau Transilien avec aujourd’hui plus de 1500 signalements par an, soit plus de 4 par jour, et près de 7 cas signalés par jour sur le réseau RATP. Ces situations, de plus en plus fréquentes, provoquent de nombreux retards et perturbations et renforcent un sentiment d’insécurité.

Depuis juillet 2018, ce sont au total 40 équipes de cyno-détection, composées d’un maître-chien associé à un chien spécialement dressé pour détecter les explosifs, qui sont opérationnelles sur les réseaux de transports opérés par la SNCF et la RATP pour répondre à tout signalement d’objet suspect oublié dans une gare, une rame de métro, etc.

Île-de-France Mobilités agit avec les opérateurs pour renforcer les moyens humains et garantir plus de sécurité dans les transports franciliens tout en maintenant un effort constant sur l’amélioration de la régularité du trafic. Ce dispositif est composé de :

– 20 brigades sur le réseau RATP (300 stations et 30 gares), financées à 100 % par Île-de-France Mobilités, soit 3,8 M€ jusqu’en 2020

– 20 brigades sur le réseau SNCF, cofinancées sur 3 ans (2017 -2019) par Île-de-France Mobilités (4 M€) et la SNCF (2 M€)