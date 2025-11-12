Plan des mobilités : 14 actions pour transformer les mobilités d'ici 2030
Île-de-France Mobilités a défini 14 grands axes et 46 actions pour repenser les mobilités à l’horizon 2030 : c'est le Plan des mobilités 2030.
Des transports du quotidien aux mobilités actives, en passant par l’inclusion et la transition écologique, on vous le présente point par point.
Axe n° 1 - Développer l’utilisation des transports collectifs en les rendant plus attractifs
Pour atteindre les objectifs environnementaux, l’utilisation des transports en commun doit continuer de progresser.
Pour donner envie au plus grand nombre de les emprunter au quotidien, la révolution des transports se poursuit avec une offre toujours plus sûre, performante et adaptée à chaque territoire et leurs habitants.
Axe n° 2 - Placer le piéton au cœur des politiques de mobilité
Marcher, c'est bon pour la santé, oui, et aussi pour l'environnement.
Alors pour engager les Franciliens à choisir la marche quand ils le peuvent, le plan prévoit de systématiser la priorité donnée aux piétons dans l'aménagement de l'espace public et d'améliorer leurs conditions de déplacements avec, par exemple, la création d'espaces et de trottoirs plus sécurisés et confortables (bancs, éclairages, végétalisation...)
Axe n°3 - Assurer des déplacements inclusifs en rendant les réseaux de transports accessibles
Comment ?
- En accélérant la mise en accessibilité de la voirie en agglomération (par exemple, trottoirs et traversées piétonnes adaptées) avec une approche qui tient compte des différents types de hadicap
- En poursuivant la mise en accessibilité du réseau de transports collectifs déjà en cours
Axe n°4 - Encourager l’usage du vélo
Comment ?
- En rendant la pratique plus facile et sûre au quotidien, en développant des pistes cyclables, en multipliant les places de stationnement vélo dans les logements et bureaux, mais aussi sur la voirie et à proximité des gares et stations de transport (les Parkings Vélos)
- En promouvant le vélo et en offrant des services associés comme le service Véligo Location, ou encore la réparation et l'électrification de son vélo
- En poursuivant les aides à l'achat pour rendre la pratique accessible au plus grand nombre
Axe n° 5 - Soutenir l’usage partagé de la voiture
Comment ?
- En encourageant et facilitant la pratique du covoiturage
- En encadrant la qualité des services des opérateurs d'autopartage
- En créant des lignes de covoiturage (notamment dans les territoires de grande couronne, parfois éloignés du réseau ferré de transports collectifs).
Axe n° 6 - Faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre pour un même déplacement
Pour engager les Franciliens à faire le choix des mobilités durables, il est nécessaire d’assurer une connexion fluide entre les différents modes de transport disponibles sur le territoire.
C’est ce qu’on appelle l’intermodalité et la multimodalité.
C'est-à-direpouvoir passer de la voiture, au train, au bus, au vélo, au tramway ou au métro, avec simplicité, et ce, pour un même déplacement.
Axe n° 7 - Rendre la route plus multimodale, sûre et durable
Comment ?
- En hiérarchisant et aménageant le réseau routier pour plus de sécurité
- En mettant en œuvre des voies réservées aux transports collectif et au covoiturage
- En améliorant la qualité de service de tous les modes de transports sur le réseau routier
- En améliorant les performances environnementales du réseau routier, notamment pour l'adapter au changement climatique et réduire le bruit pour les riverains
Axe n° 8 - Mieux partager la rue entre les différents modes de transports
Le but ? Partager efficacement les voies de circulation urbaines entre les différents modes de transport, et ce, au profit des modes alternatifs à la voiture individuelle (marche, vélo, transports collectifs).
Axe n° 9 - Adapter la politique de stationnement aux différents territoires
Ici, l'objectif est d'adopter une approche globale des politiques de stationnement. Comment ?
- En traitant à la fois des espaces privés : en limitant la construction de places de stationnement automobile dans les immeubles neufs (bureaux, logements) dans les secteurs bien desservis par les transports
- Et du stationnement public sur la voirie.
Le but ? Assurer la cohérence avec les autres politiques de mobilité, notamment celle des transports collectifs, et entre communes voisines.
Axe n° 10 - Soutenir une logistique territoriale plus durable et performante
Une logistique territoriale plus durable, ça ressemble à quoi ?
- L'optimisation de la logistique urbaine et l'amélioration de l'organisation de la livraison en ville : le dernier maillon parcouru par les marchandises avant d'arriver à destination
- La transition énergétique des véhicules
- Ou encore la mise en place de transports de marchandises par voie fluviales ou par train
Axe n° 11 - Accélérer la transition énergétique des véhicules
Comment ? Par :
- Des aides à l’achat pour des véhicules moins polluants
- La mise en place de bornes de recharge électrique
- La transition de la flotte de bus et cars d'Île-de-France Mobilités aux énergies propres
- Le développement du ravitaillement en énergies plus durables (bioGNV, hydrogène, etc)
Avec le Plan des mobilités pour 2030, la Région Île-de-France sera la première région de France sur le chemin de la neutralité carbone en 2050 !
Axe n° 12 - Coordonner une politique solidaire pour les services de mobilité
Comment ? En rendant les services de mobilités accessibles aux Franciliens les plus vulnérables économiquement (tarifs solidaires, aides à l'écomobilité, conseils pour faciliter la mobilité).
Axe n° 13 - Agir en faveur d'une mobilité touristique plus durable
Il s’agit de faciliter la mobilité des touristes pour parcourir l'Île-de-France et visiter les sites touristiques.
Le but ? Proposer des options qui améliorent l'expérience des voyageurs et les incitent à recourir à des modes durables.
Axe n° 14 - Modifier les habitudes déplacement
Cet axe consiste à agir sur les comportements des Franciliens pour les inciter à des pratiques de mobilité plus durables, en ciblant notamment les employeurs et les publics scolaires.