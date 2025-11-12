Plan des mobilités : 14 actions pour transformer les mobilités d'ici 2030

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Île-de-France Mobilités a défini 14 grands axes et 46 actions pour repenser les mobilités à l’horizon 2030 : c'est le Plan des mobilités 2030.

Des transports du quotidien aux mobilités actives, en passant par l’inclusion et la transition écologique, on vous le présente point par point.

Axe n° 1 - Développer l’utilisation des transports collectifs en les rendant plus attractifs

Pour atteindre les objectifs environnementaux, l’utilisation des transports en commun doit continuer de progresser.

Pour donner envie au plus grand nombre de les emprunter au quotidien, la révolution des transports se poursuit avec une offre toujours plus sûre, performante et adaptée à chaque territoire et leurs habitants.

Deux tickets à tarifs unique donnent accès à toute l'Île-de-France. Un ticket Bus et Tramway à 2 euros et un ticket Métro, Train et RER à 2 euros 50. Autre nouveauté, les trajets avec Navigo Liberté + sont maintenant disponibles dans toute l'Île-de-France sans exception.
Le RER NG a été déployé sur le RER E et le RER D. Le métro du futur, le MF19, arrive sur la ligne de métro 10 en octobre : c'est la première a en être équipée. Le Tramway T1, le plus ancien d'Île-de-France a fait peau neuve avec un tout nouveau métro.
Bus propres : 100 % des bus propres à Paris et en petite couronne en Île-de-France. Ils le seront tous en 2029.
Sûreté : La Brigade de sûreté Régionale des Transports s'étoffe de 50 agents supplémentaires. Un Conseil de sécurité stratégique a été créé pour améliorer la sûreté de vos trajets en Île-de-France.
Le 13 décembre 2025 sonne la mise en service du C1, le premier téléphérique d'Île-de-France entre Créteil et Villeneuve Saint-Georges. Parallèlement, 4 lignes de covoiturage ont ouvert en Île-de-France, dont les trajets sont réservables sur une application dédiée.

Axe n° 2 - Placer le piéton au cœur des politiques de mobilité

Marcher, c'est bon pour la santé, oui, et aussi pour l'environnement.

Alors pour engager les Franciliens à choisir la marche quand ils le peuvent, le plan prévoit de systématiser la priorité donnée aux piétons dans l'aménagement de l'espace public et d'améliorer leurs conditions de déplacements avec, par exemple, la création d'espaces et de trottoirs plus sécurisés et confortables (bancs, éclairages, végétalisation...)

Axe n°3 - Assurer des déplacements inclusifs en rendant les réseaux de transports accessibles

Comment ?

  • En accélérant la mise en accessibilité de la voirie en agglomération (par exemple, trottoirs et traversées piétonnes adaptées) avec une approche qui tient compte des différents types de hadicap
  • En poursuivant la mise en accessibilité du réseau de transports collectifs déjà en cours

Axe n°4 - Encourager l’usage du vélo

Une jeune femme Une jeune femme fait du vélo sur une piste cyclable à Paris. - crédits Audrey KRAWCZYK
© Audrey KRAWCZYK

Comment ?

  • En rendant la pratique plus facile et sûre au quotidien, en développant des pistes cyclables, en multipliant les places de stationnement vélo dans les logements et bureaux, mais aussi sur la voirie et à proximité des gares et stations de transport (les Parkings Vélos)
  • En promouvant le vélo et en offrant des services associés comme le service Véligo Location, ou encore la réparation et l'électrification de son vélo
  • En poursuivant les aides à l'achat pour rendre la pratique accessible au plus grand nombre

Axe n° 5 - Soutenir l’usage partagé de la voiture

Des femmes dans une voiture à l'avant, regarde leur itinéraire de covoiturage sur l'application dédiée. - Ecov-Gwenn Dubourthoumieu 
© Ecov-Gwenn Dubourthoumieu 

Comment ?

  • En encourageant et facilitant la pratique du covoiturage
  • En encadrant la qualité des services des opérateurs d'autopartage
  • En créant des lignes de covoiturage (notamment dans les territoires de grande couronne, parfois éloignés du réseau ferré de transports collectifs).

Axe n° 6 - Faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre pour un même déplacement

Pour engager les Franciliens à faire le choix des mobilités durables, il est nécessaire d’assurer une connexion fluide entre les différents modes de transport disponibles sur le territoire.

C’est ce qu’on appelle l’intermodalité et la multimodalité.

C'est-à-direpouvoir passer de la voiture, au train, au bus, au vélo, au tramway ou au métro, avec simplicité, et ce, pour un même déplacement. 

Axe n° 7 - Rendre la route plus multimodale, sûre et durable

Comment ?

  • En hiérarchisant et aménageant le réseau routier pour plus de sécurité
  • En mettant en œuvre des voies réservées aux transports collectif et au covoiturage
  • En améliorant la qualité de service de tous les modes de transports sur le réseau routier
  • En améliorant les performances environnementales du réseau routier, notamment pour l'adapter au changement climatique et réduire le bruit pour les riverains

Axe n° 8 - Mieux partager la rue entre les différents modes de transports

Une piste cyclable aux abords de l'arrêt de tramway Porte Dauphine sur la ligne de tramway T3b à Paris - crédit Amir Habibi
Une piste cyclable aux abords de l'arrêt de tramway Porte Dauphine sur la ligne de tramway T3b à Paris © Amir Habibi

Le but ? Partager efficacement les voies de circulation urbaines entre les différents modes de transport, et ce, au profit des modes alternatifs à la voiture individuelle (marche, vélo, transports collectifs).

Axe n° 9 - Adapter la politique de stationnement aux différents territoires

Ici, l'objectif est d'adopter une approche globale des politiques de stationnement. Comment ?

  • En traitant à la fois des espaces privés : en limitant la construction de places de stationnement automobile dans les immeubles neufs (bureaux, logements) dans les secteurs bien desservis par les transports
  • Et du stationnement public sur la voirie.

Le but ? Assurer la cohérence avec les autres politiques de mobilité, notamment celle des transports collectifs, et entre communes voisines.

Axe n° 10 - Soutenir une logistique territoriale plus durable et performante

Une logistique territoriale plus durable, ça ressemble à quoi ?

  • L'optimisation de la logistique urbaine et l'amélioration de l'organisation de la livraison en ville : le dernier maillon parcouru par les marchandises avant d'arriver à destination
  • La transition énergétique des véhicules
  • Ou encore la mise en place de transports de marchandises par voie fluviales ou par train

Axe n° 11 - Accélérer la transition énergétique des véhicules

© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilités
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilité

Comment ? Par :

  • Des aides à l’achat pour des véhicules moins polluants
  • La mise en place de bornes de recharge électrique
  • La transition de la flotte de bus et cars d'Île-de-France Mobilités aux énergies propres
  • Le développement du ravitaillement en énergies plus durables (bioGNV, hydrogène, etc)

Avec le Plan des mobilités pour 2030, la Région Île-de-France sera la première région de France sur le chemin de la neutralité carbone en 2050 !

Axe n° 12 - Coordonner une politique solidaire pour les services de mobilité

Comment ? En rendant les services de mobilités accessibles aux Franciliens les plus vulnérables économiquement (tarifs solidaires, aides à l'écomobilité, conseils pour faciliter la mobilité). 

Axe n° 13 - Agir en faveur d'une mobilité touristique plus durable

Il s’agit de faciliter la mobilité des touristes pour parcourir l'Île-de-France et visiter les sites touristiques.

Le but ? Proposer des options qui améliorent l'expérience des voyageurs et les incitent à recourir à des modes durables.

Axe n° 14 - Modifier les habitudes déplacement

Cet axe consiste à agir sur les comportements des Franciliens pour les inciter à des pratiques de mobilité plus durables, en ciblant notamment les employeurs et les publics scolaires.