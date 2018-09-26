Prolongement du Tram 3 : une enquête publique pour s’informer et s’exprimer
La poursuite d’un projet structurant pour Paris et la petite couronne
Le Tram 3 relie actuellement le Pont du Garigliano à la Porte de la Chapelle en deux tronçons desservants 7 arrondissements et de nombreuses communes de petite couronne. En longeant les Boulevards des Maréchaux, cette ligne structurante permet aux voyageurs inter-banlieues d’éviter la traversée de Paris. Empruntée tous les jours pas plus de 300 000 voyageurs, c’est l’une des lignes de tramway les plus fréquentées du réseau francilien ! Dés le 24 novembre 2018, un premier prolongement de 4,3km et 8 stations sera mis en service entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières.
Le chemin du Tram 3 autour de la capitale ne s’arrête pas là et un nouveau prolongement jusqu’à Porte Dauphine est d’ores et déjà en route. Au programme, 7 nouvelles stations pour 3,2km de tracé qui desserviront à la fois des zones résidentielles et des quartiers d’affaire, offrant une nouvelle solution de mobilité fréquente, régulière et accessible pour les habitants et salariés du secteur.
Porte Maillot, futur nœud de transport majeur de l’ouest parisien
Avec l’arrivée du Tram 3, le secteur de Porte Maillot en pleine mutation va devenir un lieu d’échange majeur pour l’ouest parisien. De nouvelles correspondances seront offertes aux usagers du tramway avec l’arrivée du RER E prolongé à l’horizon 2022, qui viendra compléter la ligne 1 du métro et le RER C. Cette place très fréquentée deviendra un nœud central, à quelques minutes seulement de la Gare Saint-Lazare et de La Défense.
Le Tram 3 prolongé sera également en correspondance avec la ligne 3 du métro à Porte de Champerret, et avec la ligne 2 et le RER C à Porte Dauphine.
Comment participer à l’enquête publique ?
L’enquête publique conduite par Île-de-France Mobilités sous l’égide d’une commission d’enquête indépendante est l’occasion pour chacun de s’informer sur les caractéristiques du projet, ses objectifs et ses bénéfices. Il est proposé au public de prendre connaissance de l’insertion du tramway sur le territoire et de donner son avis. L’objectif de ce dernier temps de concertation avant les travaux : écouter l’ensemble des parties prenantes et optimiser le projet pour faciliter le déroulement du chantier.
Vous pouvez participer à cette concertation via le formulaire mis en ligne pour l’occasion ou lors des rencontres et réunions publiques. Retrouvez toutes les informations pratiques sur : http://prolongement-t3-ouest.enquetepublique.net
Deux réunions publiques sont organisées :
- 9 octobre 2018 à 20h – École de Paris des métiers de la table – 17, rue Jacques Ibert, 75017 Paris
- 15 octobre 2018 à 20h – Mairie du 16e arrondissement – 71, avenue Henri Martin 75016 Paris
Par ailleurs la commission d’enquête assurera plusieurs permanences sur le terrain :
- Mairie du 16e arrondissement 71 Avenue Henri Martin, 75016 Paris
- Mercredi 26 septembre 2018 de 9h à 12h
- Samedi 6 octobre 2018 de 9h à 12h
- Lundi 15 octobre 2018 de 9h à 12h
- Jeudi 25 octobre 2018 de 16h30 à 19h30
- Mercredi 31 octobre 2018 de 14h à 17h
- Mairie du 17e arrondissement 16-20 Rue des Batignolles, 75017 Paris
- Samedi 29 septembre 2018 de 9h à 12h
- Jeudi 4 octobre 2018 de 16h30 à 19h30
- Jeudi 18 octobre 2018 de 16h30 à 19h30
- Lundi 22 octobre 2018 de 9h à 12h
- Mercredi 31 octobre de 14h à 17h
- Marché Bruix boulevard Amiral Bruix, Paris 16e
- Samedi 13 octobre 2018, de 9h à 12h
- Marché Berthier boulevard de Reims, Paris 17e
- Samedi 20 octobre 2018, de 9h à 12h
Le projet en bref
2 arrondissements traversés (16ème et 17ème), à la limite de 2 communes de petite couronne (Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine), 3,2 km de tracé, 12 minutes de temps de parcours entre la porte d’Asnières et la porte Dauphine, 59 000 voyageurs par jour attendus sur le tronçon. Le coût total du projet s’élève à 193 millions d’euros.
Co-maître d’ouvrage sur le projet, Île-de-France Mobilités pilote l’exécution du projet. Le financement de l’infrastructure est assuré par la Région Île-de-France, la Ville de Paris, et l’Etat. Île-de-France Mobilités finance pour sa part le matériel roulant ainsi que les coûts d’exploitation.
Le tracé du projet Tram 3. De Porte Dauphine à Porte d'Asnières