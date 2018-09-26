Prolongement du Tram 3 : une enquête publique pour s’informer et s’exprimer

La poursuite d’un projet structurant pour Paris et la petite couronne

Le Tram 3 relie actuellement le Pont du Garigliano à la Porte de la Chapelle en deux tronçons desservants 7 arrondissements et de nombreuses communes de petite couronne. En longeant les Boulevards des Maréchaux, cette ligne structurante permet aux voyageurs inter-banlieues d’éviter la traversée de Paris. Empruntée tous les jours pas plus de 300 000 voyageurs, c’est l’une des lignes de tramway les plus fréquentées du réseau francilien ! Dés le 24 novembre 2018, un premier prolongement de 4,3km et 8 stations sera mis en service entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières.

Le chemin du Tram 3 autour de la capitale ne s’arrête pas là et un nouveau prolongement jusqu’à Porte Dauphine est d’ores et déjà en route. Au programme, 7 nouvelles stations pour 3,2km de tracé qui desserviront à la fois des zones résidentielles et des quartiers d’affaire, offrant une nouvelle solution de mobilité fréquente, régulière et accessible pour les habitants et salariés du secteur.