La propreté en gare et dans les trains, un défi au quotidien

Nettoyage en gare

Chaque jour, 350 personnes sont mobilisées pour la propreté des 394 gares de SNCF Transilien, ce qui représente 450 000 heures tous les ans pour une superficie de 1,2 million de m².

À titre d’exemple, 10 500 sacs poubelles sont ramassés tout au long de la journée (36 tonnes, soit l’équivalent du poids de 5 éléphants) et plus de 11 000 sièges sont nettoyés. Au sol, tous les jours, les agents ramassent 2,5 tonnes de déchets laissés par les usagers (soit le poids de 700 sacs poubelles). 11 millions de mégots sont ramassés tous les ans dans les gares.

Dans les grandes gares, le nettoyage se fait toute la journée avec des équipes qui interviennent dans les 15 minutes pour ramasser un café renversé ou des déchets jetés à terre. Par ailleurs, pour le confort des clients, 200 gares d’Île-de-France seront équipées de toilettes d’ici à 2020. Ainsi, toutes les gares de plus de 5 000 voyageurs par jour seront équipées.