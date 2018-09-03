+ de 300 nouveaux trains et RER circulent en 2018
+ de 300 nouveaux trains et RER circulent en 2018. Du nouveau pour améliorer vos déplacements quotidiens en Île-de-France
Grâce à ces nouveaux trains, les voyageurs bénéficient de plus de confort et de ponctualité (4 points de plus sur la ligne H entre 2012 et 2016 et 6 points de plus sur la ligne K entre 2016 et 2017).
Plus de 700 rames neuves et rénovées entre 2016-2021. Trains lignes A,B,C,D,E,H,J,K,L,N,P,R,U
En savoir plus : Des trains neufs et rénovés et de nouveaux bus
Communiqués de presse :
- Le futur RER d’Île-de-France se dévoile
- Accélération du renouvellement des trains et des RER d’Île-de-France Mobilité
- Confort des voyageurs : Île-de-France Mobilités investit pour + d’information et + de services en gares
- Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et SNCF intensifient les travaux d’accessibilité des gares
- Île-de-France Mobilités poursuit la modernisation et le développement des services dans les gares franciliennes
- Île-de-France Mobilités, RATP et SNCF lancent un appel d’offres pour remplacer les trains du RER B
- Le Regio 2N arrive sur l’axe Paris-Montereau de la ligne R
- Le Regio2N va changer le quotidien des 70 000 voyageurs de la Ligne R
- Le STIF confirme l’acquisition de 83 nouvelles rames de Regio2N pour les lignes D et N
- La 200e rame Francilien arrive sur le réseau d’Ile-de-France
- La branche Pontoise-Creil en Francilien
- Le Francilien prend la K