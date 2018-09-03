+ de 300 nouveaux trains et RER circulent en 2018

+ de 300 nouveaux trains et RER circulent en 2018. Du nouveau pour améliorer vos déplacements quotidiens en Île-de-France

Grâce à ces nouveaux trains, les voyageurs bénéficient de plus de confort et de ponctualité (4 points de plus sur la ligne H entre 2012 et 2016 et 6 points de plus sur la ligne K entre 2016 et 2017).

Infographie : Plan des investissements pour le renouvellement des Trains en Île-de-France
Un programme d’investissement sans précédent pour le renouvellement des trains en Île-de-France

Plus de 700 rames neuves et rénovées entre 2016-2021. Trains lignes A,B,C,D,E,H,J,K,L,N,P,R,U

