100 % de trains neufs Regio 2N sur la ligne N
Une rame de Regio 2N à quai
En 2016, Île-de-France Mobilités a lancé le plus important programme de modernisation d’un parc de train en Europe sur une courte période. Au programme : 10 milliards d’euros d'investissement pour accélérer la rénovation et/ou le renouvellement de 700 trains.
Parmi les nouveaux trains : le Francilien (sur les lignes H, J, K, L et P), le RER NG qui arrivera progressivement sur les lignes de RER D et E et, enfin, le Regio 2N (Régional à deux niveaux), qui équipe à 100 % les lignes N et R.
La dernière rame de Regio 2N arrive sur la ligne N
Mis en circulation pour la première fois sur la ligne N en décembre 2020 dans le cadre du programme de modernisation des transports mené par Île-de-France Mobilités, le Regio 2N est un train nouvelle génération qui révolutionne le confort sur les rails pour 132 000 voyageurs quotidiens.
Et mardi 17 janvier 2023, c’est la dernière des 73 rames commandées pour la ligne N qui arrive Gare Montparnasse et fait de la ligne N, la deuxième ligne à 100 % équipée par le Regio 2N, après deux années de déploiement.
Au total, c'est 145 rames qui ont été commandées par Île-de-France Mobilités pour le réseau Francilien réparties comme suit :
- 72 rames pour la ligne R et le RER D : 61 rames sont aujourd'hui en service et la livraison des 11 dernières est prévue pour 2023/2024,
- et 73 rames actuellement en circulation sur la ligne N.
Une rame de Regio 2N en gare de Paris Montparnasse
Le Regio 2N : comment transforme-t-il vos trajets ?
Faisant partie de la dernière génération de trains arrivés sur le réseau, le Regio 2N est conçu à partir de matériaux à 95 % recyclables, et ses équipements traduisent l'ambition d'Île-de-France Mobilités en matière de confort et de sûreté :
- Une mobilité plus sécurisée : chaque rame dispose de 25 caméras de surveillance embarquées, offrant une couverture complète des rames boa (les rames boa sont des rames avec un seul long compartiment, ouverte sur toute la longueur, où l'on peut circuler librement d'un bout à l'autre).
- Des rames intelligentes : à bord des trains, chaque fois qu’une personne monte ou descend, des capteurs d'affluence l’enregistrent et partagent l’information aux voyageurs pour les aider à se repartir au sein de la rame.
- Une prise d'information simplifiée : des systèmes d’information voyageur embarqué (SIVE) permettent de prendre connaissance du nom et du nombre d’arrêts, des différentes correspondances, de la durée du trajet actualisé en fonction de la circulation, et ce, à partir d’écrans dynamiques et d’annonces sonores.
Le Regio 2N, un train pensé pour ses voyageurs
20 % de places en plus, du double vitrage, des accoudoirs, un chauffage au sol en hiver et de la climatisation durant la période estivale, plus confortables et modernes, ces trains à deux étages s’adaptent parfaitement aux besoins des différents voyageurs :
- Les travailleurs : y trouvent des prises de courant, un éclairage homogène et des tablettes pour poser leur ordinateur
- Les voyageurs en situation de handicap : un équipement respectant les dernières normes européennes, adapté aux différents types de handicap (physique, mental, cognitif et sensoriel)
L’arrivée du Regio 2N s'est accompagnée de travaux de grande ampleur sur la ligne N et d'une modernisation des sites de maintenance et des garages Transilien. Les nouvelles installations sont plus performantes ce qui permet d'augmenter la fiabilité du transport sur la ligne, de faire baisser le nombre de pannes et d'améliorer la ponctualité des trains.