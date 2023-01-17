En 2016, Île-de-France Mobilités a lancé le plus important programme de modernisation d’un parc de train en Europe sur une courte période. Au programme : 10 milliards d’euros d'investissement pour accélérer la rénovation et/ou le renouvellement de 700 trains.

Parmi les nouveaux trains : le Francilien (sur les lignes H, J, K, L et P), le RER NG qui arrivera progressivement sur les lignes de RER D et E et, enfin, le Regio 2N (Régional à deux niveaux), qui équipe à 100 % les lignes N et R.