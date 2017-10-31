Se déplacer plus simplement avec le Smart Navigo
Navigo : un bouquet de services innovants dans la poche
Je gère ma carte facilite aujourd’hui toutes les démarches en ligne. Depuis juin 2016 (déploiement des services clients en ligne), plus de 880 000 comptes clients Navigo ont été créés.
De nouveaux forfaits adaptés : Île-de-France Mobilités a créé depuis le 1er janvier 2018 des nouveaux forfaits Navigo Jour pour répondre aux besoins ponctuels et attendus des voyageurs quotidiens ou occasionnels
Les nouveautés pour 2018. Navigo jour, un nouveau titre de transport disponible sur Navigo. Faciliter les déplacements de banlieue à banlieue. Autant de déplacement que vous le souhaitez sur une journée et sur tous les types de transports.
Navigo, ouvre ses portes d'autilib'. Depuis le 18 Avril 2018, couplez votre abonnement Autolib' avec votre passe Navigo. Rendez-vous sur borne d'abonnement ou sur www.autolib.eu. Votre passe Navigo vous donne maintenant accès à : 4 000 voitures 100% electriques