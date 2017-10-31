Se déplacer plus simplement avec le Smart Navigo

Je gère ma carte facilite aujourd’hui toutes les démarches en ligne. Depuis juin 2016 (déploiement des services clients en ligne), plus de 880 000 comptes clients Navigo ont été créés.

De nouveaux forfaits adaptés : Île-de-France Mobilités a créé depuis le 1er janvier 2018 des nouveaux forfaits Navigo Jour pour répondre aux besoins ponctuels et attendus des voyageurs quotidiens ou occasionnels