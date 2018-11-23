Le T3b est prolongé entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières

Une infrastructure au service des Franciliens

Ce prolongement est loin d’être exclusivement adressé aux Parisiens : la majorité des trajets effectués grâce au T3 se fait entre Paris et la banlieue, et 12% des trajets sont inter-banlieues. Il joue donc un rôle essentiel dans la cohésion du territoire et assure aux voyageurs un trajet optimisé entre le domicile et le lieu de travail.

Les nouvelles stations de ce prolongement seront 100% accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap. Les rames sont également adaptées, avec leur plancher bas et des aménagements intérieurs spacieux.

Le tram vient se substituer aux bus de Petite Ceinture en offrant un mode de transport plus fiable, régulier et rapide. Grâce à sa voie dédiée, le tram garantit le temps d’attente et le temps de trajet, tout en offrant aux voyageurs un plus grand confort et une alternative écologique 100% électrique aux bus et aux voitures.

Les lignes de bus environnantes sont également adaptées au prolongement du Tram 3b :