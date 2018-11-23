Le T3b est prolongé entre Porte de la Chapelle et Porte d’Asnières
Île-de-France Mobilités inaugure le prolongement de 4,3 km du tram T3B jusqu’à Porte d’Asnières le 24 novembre 2018.En service depuis 2006, la ligne de tramway qui relie déjà La Porte de Vincennes à la Porte de la Chapelle s’étend vers l’Ouest, desservant 8 nouvelles stations. Ce tram participe à relier les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen, Clichy, Levallois-Perret et Paris, pour un espace entièrement repensé en matière de confort et de qualité de vie.
Le Tram 3b vous ouvre ses portes
En suivant les Boulevards des Maréchaux sur la partie Nord-Ouest de Paris, ce tramway a été imaginé pour répondre aux besoins de transport en commun des habitants, des entreprises du secteur. De chaque côté du périphérique ce sont en effet plus de 90 000 logements et 109 000 emplois desservis par ce nouveau tronçon, grâce à un mode de déplacement efficace et écologique.
Le projet, qui a nécessité un investissement de 211 millions d’euros, se concrétise après 4 ans de travaux et d’aménagements. Ces travaux permettent aujourd’hui de réinventer le quartier et de préparer la mobilité de demain. L’exploitation de la ligne, entièrement financée par Île-de-France Mobilités, est assurée par la RATP.
Une infrastructure au service des Franciliens
Ce prolongement est loin d’être exclusivement adressé aux Parisiens : la majorité des trajets effectués grâce au T3 se fait entre Paris et la banlieue, et 12% des trajets sont inter-banlieues. Il joue donc un rôle essentiel dans la cohésion du territoire et assure aux voyageurs un trajet optimisé entre le domicile et le lieu de travail.
Les nouvelles stations de ce prolongement seront 100% accessibles, notamment aux personnes en situation de handicap. Les rames sont également adaptées, avec leur plancher bas et des aménagements intérieurs spacieux.
Le tram vient se substituer aux bus de Petite Ceinture en offrant un mode de transport plus fiable, régulier et rapide. Grâce à sa voie dédiée, le tram garantit le temps d’attente et le temps de trajet, tout en offrant aux voyageurs un plus grand confort et une alternative écologique 100% électrique aux bus et aux voitures.
Les lignes de bus environnantes sont également adaptées au prolongement du Tram 3b :
Plus de végétation, moins de bruit, mobilités douces : un véritable + pour l’environnement
Île-de-France Mobilités a fait de la lutte contre la pollution une de ses priorités. Ce tramway 100% électrique permet d’éviter au maximum les émissions de gaz polluants. A cela s’ajoute l’installation, le long des rails, de 25 000m2 de « ruban végétalisé », un gazon éco-performant peu consommateur d’eau. 184 arbres sont également placés le long du tracé, et de larges bandes piétonnes ainsi que 8,6 km de pistes cyclables viennent encadrer la ligne pour les usagers des mobilités douces. Les cyclistes trouveront également 484 places de stationnement installées sur le périmètre, ainsi que 11 stations Vélib’ (dont 3 nouvelles).
Avec 14 rames supplémentaires (financées par Île-de-France Mobilités à hauteur de 48M€), pouvant chacune compter jusqu’à 300 voyageurs, la ligne T3B attend 90 000 voyageurs supplémentaires par jour sur ce nouveau tronçon. Ce report des voyageurs vers ce nouveau mode de transport a pour objectif de réduire le trafic automobile sur le Boulevard des Maréchaux jusqu’à 50%.
La pollution sonore est elle aussi réduite, le tramway 100% électrique étant silencieux en plus d’être non-polluant !
Et le T3B se prolonge encore !
Le Projet d’extension de la ligne jusqu’à Porte Dauphine a été présenté en enquête publique du 26 septembre au 31 octobre 2018. Avec ce futur prolongement, le tramway T3 atteindra presque les 30 km autour de la capitale et rejoindra un autre quartier en mutation, le secteur de la porte Maillot et le prolongement du RER E.
Les Chiffres clés
89 000 voyageurs supplémentaires attendus
50% de trafic automobile en moins sur cette portion des Boulevards des Maréchaux
30% des utilisateurs n’habitent pas Paris
80 nouveaux conducteurs recrutés
Programme des animations
Infographie : Programme des animations du T3b, 24 Novembre 2018 de 10h30 à 17h30. Après l'inauguration du prolongement du T3b à 10h30, découvrez les animations festives de la journée. De Porte de Saint Clignancourt à Porte de Saint-Ouen