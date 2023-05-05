Vélo en Île-de-France : de nouvelles aides et places de stationnement

Depuis plusieurs années Île-de-France Mobilités s'investit financièrement en faveur de la pratique du vélo et des mobilités actives sur le territoire francilien.

Aides à l'achat, réseau de pistes cyclables régionales (découvrez le VIF / Vélo Île-de-France), Véligo Location et places de parkings vélos au plus près des gares… L’ambition est claire : favoriser les modes de transport plus responsables et l'intermodalité (le fait d'emprunter plusieurs modes de transports différents sur un même trajet) en facilitant la vie des Franciliens avec des services adaptés à leur quotidien.

Et ce 3 avril 2024, le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilitésconsolide ces initiatives avec de nouvelles places de stationnement pour les vélos en gare et une tarification plus attractive pour les abonnements journaliers. Explications !