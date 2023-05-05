Vélo en Île-de-France : de nouvelles aides et places de stationnement
Depuis plusieurs années Île-de-France Mobilités s'investit financièrement en faveur de la pratique du vélo et des mobilités actives sur le territoire francilien.
Aides à l'achat, réseau de pistes cyclables régionales (découvrez le VIF / Vélo Île-de-France), Véligo Location et places de parkings vélos au plus près des gares… L’ambition est claire : favoriser les modes de transport plus responsables et l'intermodalité (le fait d'emprunter plusieurs modes de transports différents sur un même trajet) en facilitant la vie des Franciliens avec des services adaptés à leur quotidien.
Et ce 3 avril 2024, le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilitésconsolide ces initiatives avec de nouvelles places de stationnement pour les vélos en gare et une tarification plus attractive pour les abonnements journaliers. Explications !
Les aides à l'achat pour vélos
Depuis 2020, Île-de-France Mobilités propose aux Franciliens une aide à l’achat de vélos qui a permis, depuis sa création, l'attribution de près de plus de 275 000 subventions !
Les différentes aides à l'achat pour vélos
Les aides* à l’achat pour vélos à destination des particuliers sont désormais au nombre de 5 :
- Jusqu’à 400 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, un vélo cargo non électrique, un vélo pliant
- Jusqu’à 600 € pour l’achat d’un vélo cargo à assistance électrique
- Jusqu’à 200 € pour l’achat d’un kit d’électrification installée par un professionnel
- Jusqu’à 1200 € pour l’achat d’un vélo adapté
- Pour les 15-25 ans : jusqu’à 100 € pour l’achat d’un vélo mécanique
Depuis septembre 2023, les vélos peuvent être achetés neufs ou reconditionnés. L’aide d’Île-de-France Mobilités est cumulable avec les aides des autres collectivités.
Depuis janvier 2024, une nouvelle aide vient aider les professionnels qui souhaitent louer des vélos : 150 euros par an/vélo pour les entreprises franciliennes de - de 50 salariés pour la location de vélo (maximum 5 vélos par entreprise.
*aide plafonnée à 50 % du coût total par demandeur
140 000 places de stationnement vélo d’ici à 2030
En février 2020, Île-de-France Mobilités a voté le Schéma directeur du stationnement vélo en gare (le SDSV). Un Schéma directeur qui porte l’ambition du développement massif de la pratique du vélo en Île-de-France ainsi que celle d'équiper toutes les gares existantes de 100 000 places de stationnement en libre accès ou dans des parkings sécurisés, d’ici à 2030.
Au conseil d'administration de décembre 2020, Île-de-France Mobilités a voté l’extension du SDSV, avec l'augmentation du nombre de places de 100 000 à 140 000 pour prendre en compte les besoins des nouvelles stations de métro (15, 16, 17, 18)!
Fin mars 2024, le réseau est déjà équipé d’environ 14 500 places financées par Île-de-France Mobilités dans environ 240 gares et stations. Plus de 21 000 places supplémentaires sont financées ou en travaux, et seront prochainement ouvertes.
Quelles seront les prochaines gares équipées ?
Au conseil d’administration du 3 avril 2024 d'Île-de-France Mobilités, le financement de 1861 places supplémentaires dans neuf nouvelles gares a été voté.
Quelles gares sont concernées ?
- Corbeil-Essonnes (91) sur la ligne D,
- Savigny Le Temple Nandy (77) sur la ligne D,
- Brunoy (91) sur la ligne D,
- Choisy le roi (94) sur la ligne C,
- Saint-Michel-sur-Orge (91) sur la ligne C,
- Vanves-Malakoff (92) sur la ligne N,
- Montreuil (78) sur la ligne L,
- Écouen-Ézanville (95) sur la ligne H,
- Persles-Courcelles (95) sur la ligne H,
- Créteil l'Echat (94) sur la ligne de métro 8,
- Mairie d'Ivry (94) sur la ligne de métro 7,
- Serge Gainsbourg (93) sur le prolongement de la ligne de métro 11.
Les gares parisiennes s'équipent aussi
Après l'installation de 400 places de stationnement à la gare de Lyon en 2023, ce sera bientôt au tour des gares du Nord, Saint-Lazare, de l'Est et Montparnasse d'accueillir des nouvelles places de stationnement vélo.
En 2024, seront ainsi mise en service :
- Une grande consigne de 1 186 places, avec accueil humanisé et services, à Gare du Nord,
- Une consigne de 360 places de stationnement ainsi que 122 places en libre-accès à la gare Saint-Lazare,
- 500 places en libre-accès à la Gare Montparnasse.
- 300 places en libre-accès à Gare de l’Est, autour de la consigne existante
Parkings Vélos : une nouvelle tarification journalière
Autre bonne nouvelle votée au conseil d’administration du 3 avril 2023 : la modification de la tarification journalière pour les Parkings Vélos Île-de-France Mobilités fermés (consignes).
Si tous les abonnés Navigo Annuel, Senior, Etudiant et imagine R disposent de la gratuité d'accès aux Parkings Vélos d'Île-de-France Mobilités avec leur passe, les autres usagers auront prochainement accès à un nouveau tarif plus avantageux de :
- 2 euros/jour (au lieu de 4 euros)
Les tarifs mensuels et annuels restent les mêmes, soit :
- 10 euros/mois
- 30 euros/an
Véligo Location, le service de location d'Île-de-France Mobilités
Le vélo en Île-de-France continue de s'épanouir avec des chiffres toujours plus encourageants ! Depuis 2019, près de 100 000 souscriptions à Véligo Location, le service de location de vélo d'Île-de-France Mobilités, ont été cumulées. Une flotte de 20 000 vélos à assistance électrique et 1000 vélos cargo est disponible à la location pour les Franciliens. Des chiffres qui reflètent la vision de la mobilité de demain défendue par Île-de-France Mobilités.