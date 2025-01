Retards et incidents sur ma ligne : comment obtenir un remboursement ?

Vous pouvez réaliser une demande de remboursement pour cause de retards, grèves ou tout autre incident majeur et évènement exceptionnel qui a lieu sur le réseau Francilien et fait l'objet d'une campagne de remboursement active.

Pour voir toutes les campagnes et opérations en cours, rendez-vous sur le portail unique de dédommagement.

Si aucune campagne de dédommagement est en cours, ou qu’il est indiqué qu’une opération est clôturée, il n’est alors plus possible de demander de remboursement.

Attention : cet espace ne traite pas des demandes de remboursement spécifiques et individuelles telles que le remboursement du forfait par les département (Imagine R ou Senior), les tickets démagnétisés, etc.