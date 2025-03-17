J’ai fait ma demande mais le système m‘indique que je ne suis pas éligible
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation :
Votre forfait n’est pas éligible
Toutes les opérations de remboursement n’ont pas les mêmes critères d’éligibilité. Il est possible que les forfaits que vous avez achetés ne figurent pas dans la liste des forfaits éligibles pour l’opération concernée. Vérifiez les critères d’éligibilité directement sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo.
Vous n’avez pas détenu assez de mensualités de forfait dans les périodes concernées par le remboursement
Il est possible que vous n'ayez pas détenu le nombre minimum de mensualités de forfait requis pour être éligible au remboursement.
Pour le remboursement lié à la ponctualité 2024, vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait Navigo durant les mois affectés par une ponctualité insatisfaisante. Ces mois peuvent varier d’un axe à un autre.
Consultez les critères d’éligibilité de l’opération qui vous concerne sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo.
Votre commune n’est pas éligible
Deux cas de figure :
- Votre commune de résidence, de travail ou d’études ne fait pas partie des communes éligibles de l’opération sélectionnée.
- Vous n’avez pas mis à jour votre adresse dans votre espace personnel. Par défaut, c’est votre lieu de résidence indiqué dans votre compte en ligne qui détermine le ou les axes auxquels vous êtes rattachés. Vérifiez que votre adresse est bien à jour.
Cas particulier du déménagement en cours d’année
Vous étiez éligible au titre de votre adresse de domicile sur la période concernée par le remboursement mais vous avez déménagé depuis ? Vous pouvez faire une demande de réclamation ici ; vous devrez alors fournir une pièce justifiant votre ancienne adresse (voir la liste des pièces acceptée dans la question : Remboursement lié à la ponctualité 2024 : comment ça marche ?).
Vous avez déjà une autre demande en cours ou vous avez déjà été remboursé pour une autre branche donnant lieu à remboursement
Pour le remboursement lié à la ponctualité 2024, vous ne pouvez déposer qu’une seule demande de remboursement par client. C’est à vous de choisir l’axe pour lequel vous souhaitez être remboursé.