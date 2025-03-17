Il est possible que vous n'ayez pas détenu le nombre minimum de mensualités de forfait requis pour être éligible au remboursement.

Pour le remboursement lié à la ponctualité 2024, vous devez avoir détenu au moins 3 mensualités de forfait Navigo durant les mois affectés par une ponctualité insatisfaisante. Ces mois peuvent varier d’un axe à un autre.

Consultez les critères d’éligibilité de l’opération qui vous concerne sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo.