Dans les contrats passés avec Transilien SNCF Voyageurs et RATP (les entreprises qui gèrent l'exploitation, les travaux et la maintenance sur les lignes du réseau de transports en Île-de-France), Île-de-France Mobilités impose des objectifs de ponctualité. Si ces objectifs ne sont pas atteints, des pénalités financières sont appliquées aux opérateurs.

Et comme les premiers impactés par la ponctualité, ce sont les voyageurs, Île-de-France Mobilités s'engage à rembourser les Franciliens quand la ponctualité d’un axe est inférieure à 80 % pendant au moins trois mois.

Pour la ponctualité de l’année 2025, deux axes du RER B, un axe du RER C et deux du RER D sont concernés. Retrouvez le détail sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo.

Toutes les demandes doivent être déposées sur la plateforme en ligne d’Île-de-France Mobilités entre le 10 mars 2026 et le 7 avril 2026 (inclus). Vous devrez vous connecter ou créer un compte Île-de-France Mobilités Connect pour déposer votre demande.