Par défaut, c’est votre lieu de domicile enregistré dans votre compte en ligne qui détermine le ou les axes auxquels vous êtes rattachés. Vérifiez que celle-ci est bien à jour avant de commencer une demande.

Votre lieu de travail ou d’études peut aussi se trouver sur un axe concerné par une mesure de remboursement. Il vous sera demandé de fournir un justificatif au cours de votre demande.

Les pièces suivantes sont acceptées :

Lieu de travail : Fiche de paie ou justificatif employeur

Lieu d’études : Certificat de scolarité

Vous ne pouvez faire qu’une demande par campagne de remboursement au titre de la ponctualité de l’année civile précédente : soit au titre de votre lieu de domicile, soit au titre de votre lieu de travail ou d’études.

Pour chaque opération, la liste des communes qui sont rattachées à un axe ou une ligne est précisée dans le chapitre « Votre adresse ». A noter que ces conditions peuvent varier d’une opération à une autre. Vous pouvez retrouver le détail des critères d’éligibilité en sélectionnant l’opération qui vous concerne dans l’Espace dédommagement Navigo.