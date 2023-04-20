⚠ Ces campagnes de remboursement sont désormais terminées : il n’est plus possible de déposer des nouvelles demandes.

Deux campagnes de remboursement sont à retrouver sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo du 14 mars au 20 avril 2023 (inclus) :

l’une concerne la qualité de service des transports en commun entre septembre et décembre 2022 : vous pouvez être remboursé d’un demi-mois de forfait Navigo,

: vous pouvez être remboursé d’un demi-mois de forfait Navigo, l’autre est liée à la ponctualité des trains et RER sur l’année 2022 : vous pouvez être remboursé jusqu’à 1 mois de forfait Navigo selon l’opération et le nombre de mensualités de forfait détenues dans les mois dont la ponctualité a été inférieure à 80%.

Ces deux campagnes de remboursement sont cumulables. Consultez les critères d’éligibilité de chacune de ces campagnes sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo. Si vous êtes éligible aux deux, vous devrez faire deux demandes séparées. Si vos demandes sont acceptées, vous recevrez deux virements distincts.