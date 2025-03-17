Pourquoi le dédommagement n'est pas versé automatiquement aux voyageurs ?
Dans le dispositif actuel, Île-de-France Mobilités demande aux clients de faire une démarche en ligne pour obtenir un dédommagement via la plateforme dédiée.
L’automatisation du dédommagement n’est pas possible pour plusieurs raisons :
- Absence de données sur les trajets individuels : Île-de-France Mobilités ne dispose pas d’informations précises sur les déplacements quotidiens de chaque voyageur. Le dispositif actuel repose principalement sur l’adresse de domicile renseignée dans l’espace personnel Île-de-France Mobilités. Le lieu de travail ou d’études n’est pas collecté en dehors des opérations de dédommagement, ce qui empêche une attribution automatique basée sur ces critères.
- Multiples axes desservant une même commune : Une même commune peut être desservie par plusieurs axes de transport. Seul le voyageur sait précisément quelle ligne et quel axe il emprunte au quotidien. L’adresse de domicile ne suffit donc pas à identifier automatiquement l’axe concerné pour chaque usager.
- Impact variable selon les voyageurs : Certains voyageurs peuvent ne pas avoir été affectés par les perturbations, notamment s’ils n’ont pas emprunté l’axe desservant leur commune pendant les périodes impactées. Dans ce cas, ils ne sont pas forcément concernés par un dédommagement et ne se déclarent donc pas demandeurs.