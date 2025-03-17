Les communes éligibles sont les communes rattachées aux gares desservies par les axes ayant connu une ponctualité insatisfaisante et donnant droit à un remboursement.

La liste des communes de chaque branche dédommagée est consultable sur la page de l'opération, accessible sur l'Espace dédommagement pour les clients Navigo, et dans les Conditions Générales de Remboursement. Cette liste a été établie en tenant compte également des rabattements de proximité en tram, bus et par voie routière.