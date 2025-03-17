J’ai des soucis avec mon compte Île-de-France Mobilités Connect

Vous êtes abonné Navigo mais n’utilisez pas de compte client ?

On vous explique comment et pourquoi il est important d’associer vos abonnements à votre espace Ile-de-France Mobilités Connect

Pourquoi est-ce important ? 

  • Récupérer vos factures et justificatifs d‘achat
  • Avoir accès aux campagnes de dédommagement
  • Suivre vos abonnements en ligne

Etape 1

Etape 2

Vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe ? Vous n’arrivez pas à vous créer de compte ? Vous rencontrez des problèmes techniques ? Rendez-vous sur la rubrique Aide Île-de-France Mobilités Connect.