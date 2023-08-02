⚠ Cette campagne de remboursement est désormais terminée : il n’est plus possible de déposer de nouvelles demandes.

Suite aux mouvements sociaux de ce début d’année, Île-de-France Mobilités lance une campagne de dédommagement pour les abonnés dont les trajets ont été impactés par la grève.

Grâce au nouveau contrat passé entre Île-de-France Mobilités et Transilien SNCF Voyageurs, celui-ci impose que chaque jour en-dessous du service minimum (c’est-à-dire où l’offre de transport réalisée sur une branche est inférieure à 33 % de l’offre théorique) donne droit à une indemnisation d’un trentième du forfait mensuel Navigo, soit 2,80 Euros par jour pour un Navigo mois toutes zones.

Vingt-neuf branches de lignes de train ont vu, sur au moins une journée, un service inférieur à 33%, et certaines ont eu plus de 20 jours de service inférieur à 33%.

Toutes les demandes doivent être déposées sur la plateforme en ligne mise à disposition par Île-de-France Mobilités entre le 05/07/2023 et le 02/08/2023 (inclus). A noter que vous devrez vous connecter ou vous créer un compte Île-de-France Mobilités Connect pour déposer une demande de remboursement.