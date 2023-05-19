Le montant du remboursement auquel vous avez droit est basé sur le dernier forfait, parmi ceux éligibles, que vous avez détenu dans la période septembre – décembre 2022.

Le montant du remboursement est calculé comme de la manière suivante : 0,5 fois le montant mensuel du dernier forfait éligible dans la période septembre – décembre 2022.

Il vous faut déposer une demande pour pouvoir récupérer toutes vos données clients. Lors de cette demande, un calcul sera réalisé sur la base de vos achats et le montant exact vous sera communiqué en fin de parcours.