Que faire si je finance mon forfait Navigo avec Betterway et que je ne peux pas renseigner mon RIB personnel dans le parcours de remboursement ?
Si vous financez votre forfait Navigo avec Betterway, voici les étapes à suivre pour recevoir un remboursement (si vous êtes éligible dans le cadre d’une campagne en cours) sur votre compte bancaire personnel :
1. Finalisation de votre demande avec le RIB Betterway
Allez jusqu’au bout de la démarche et déposez votre demande de remboursement avec le RIB Betterway renseigné par défaut. Pas d’inquiétude : si vous respectez les étapes suivantes, c’est bien vous qui percevrez la somme due.
2. Notifications par email
Vous recevrez trois emails dans les jours suivant votre demande :
- Le premier vous indiquant que votre demande de remboursement a été acceptée.
- Le second, que le virement est en cours.
Néanmoins, nous avons bien identifié le problème lié au RIB Betterway, et ce virement n’aboutira pas.
- Un troisième email vous informera alors que le virement a été rejeté. Cet email contiendra un lien vous permettant de renseigner votre RIB personnel.
3. Mise à jour du RIB
En suivant le lien fourni dans l'email, vous pourrez accéder à un formulaire vous permettant de saisir vos coordonnées bancaires personnelles.
4. Réalisation du virement
Une fois vos coordonnées bancaires personnelles saisies, le virement sera effectué sur votre compte bancaire.