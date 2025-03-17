1. Finalisation de votre demande avec le RIB Betterway

Allez jusqu’au bout de la démarche et déposez votre demande de remboursement avec le RIB Betterway renseigné par défaut. Pas d’inquiétude : si vous respectez les étapes suivantes, c’est bien vous qui percevrez la somme due.

2. Notifications par email

Vous recevrez trois emails dans les jours suivant votre demande :

Le premier vous indiquant que votre demande de remboursement a été acceptée.

Le second, que le virement est en cours.

Néanmoins, nous avons bien identifié le problème lié au RIB Betterway, et ce virement n’aboutira pas.

Un troisième email vous informera alors que le virement a été rejeté. Cet email contiendra un lien vous permettant de renseigner votre RIB personnel.

3. Mise à jour du RIB

En suivant le lien fourni dans l'email, vous pourrez accéder à un formulaire vous permettant de saisir vos coordonnées bancaires personnelles.

4. Réalisation du virement

Une fois vos coordonnées bancaires personnelles saisies, le virement sera effectué sur votre compte bancaire.