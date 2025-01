Remboursement Navigo : comment m’assurer que je ne suis pas victime d’hameçonnage ?

Les campagnes de remboursement Navigo en cours sont répertoriées sur l’espace dédommagement pour les clients Navigo. Lorsque vous commencez une demande de remboursement, il faut vous connecter avec votre compte Île-de-France Mobilités Connect. Si vous n’en n’avez pas, il faudra vous en créer un.

Vérifiez que vous restez dans un environnement Île-de-France Mobilités en vous assurant que l’adresse du site internet contient « iledefrance-mobilites.fr ».

Toutes les communications électroniques suite à une demande de remboursement sont envoyées par l’adresse [email protected]. Les messages envoyés par cette adresse contiennent à minima le numéro de référence de la demande de remboursement que vous avez faite.

En cas de doute suite à un message reçu concernant le remboursement Navigo, rendez-vous sur votre espace personnel du site Île-de-France Mobilités et identifiez-vous avec votre compte Île-de-France Mobilités Connect. Vous pourrez alors accéder à l’espace dédommagement via le bouton situé dans la rubrique « Gérer mon compte » et y suivre vos demandes de remboursement. S’il y a des actions à réaliser concernant vos demandes, cela sera indiqué dans cet espace.

Retrouvez plus d'informations sur la façon de reconnaitre nos emails dans notre article "Alerte : emails frauduleux envoyés aux abonnés Navigo".