Procédure en ligne

Vous pouvez demander la réactivation de votre compte Île-de-France Mobilités Connect directement en ligne via la procédure suivante :

Rendez-vous sur le formulaire de contact de votre espace personnel Mon Navigo.

Choisissez le type de demande « Réclamation », et puis le motif « Mon Compte Île-de-France Mobilités Connect » .

Enfin, dans votre message :

Précisez que vous souhaitez réactiver votre compte Île-de-France Mobilités Connect .

. Et indiquer votre adresse e-mail associée à votre compte Île-de-France Mobilités Connect que vous souhaitez de réactiver.

Délai de traitement de la demande

La demande sera prise en compte par le centre de Relation Clients Île-de-France Mobilités et sera traitée sous un délai de 30 jours.

Il est inutile de procéder plusieurs fois à la demande.

Réactivation

Une fois la demande de réactivation de votre compte Île-de-France Mobilités Connect effectuée, vous recevrez un e-mail vous confirmant que votre compte a été réactivé.

Lors de votre première connexion, vous pourrez vous connecter avec le mot de passe qui était défini avant désactivation de votre compte, ou suivre le parcours de réinitialisation de mot de passe si ce mot de était oublié.

La réactivation de compte vous permet de visualiser l’historique de vos abonnements et achats sur votre espace personnelle Île-de-France Mobilités en ligne. Si ce n’est pas le cas, vous êtes invité à suivre la procédure décrite sur la page Comment retrouver mes contrats Navigo dans mon espace personnel Île-de-France Mobilités ?.