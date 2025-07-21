Je voudrais valider avec mon Samsung verrouillé ou éteint
Il est possible de valider avec votre téléphone Samsung Galaxy verrouillé ou éteint si certaines conditions sont remplies.
- Disposer d’un Samsung Galaxy équipé d’un élément sécurisé. Consulter la liste sur le site Samsung
- Stocker les titres de transport sur l’élément sécurisé
Les titres doivent être stockés sur l’élément sécurisé via l’application Ticket sans contact.
Comment savoir où sont stockés mes titres ?
Pour savoir où sont enregistrés vos titres de transport, vérifiez le justificatif d’achat que vous recevez à chaque achat :
- Si votre numéro de support commence par E, vos titres sont stockés sur un élément sécurisé et vous pouvez valider avec l’écran éteint.
- Si votre numéro de support commence par H, vos titres sont stockés dans l’application Mes Tickets Navigo, ce qui ne garantit pas la validation avec écran éteint, et ne permet pas la validation mobile éteint.
Procédure pour stocker vos titres sur l’élément sécurisé
Si vos titres sont stockés sur l’application Mes Tickets Navigo et que votre téléphone dispose d’un élément sécurisé, si vous souhaitez pouvoir valider téléphone éteint, vous pouvez transférer vos titres vers l’élément sécurisé.
- Sauvegardez vos titres depuis le menu Nous Contacter > Mon téléphone > Je souhaite sauvegarder mes titres,
- Désinstallez l’application Mes Tickets Navigo,
- Installez l’application Ticket sans contact,
- Ouvrez l’application IDFM, sur l’onglet Achats puis allez dans la rubrique “Sur mon téléphone” et suivez les instructions de l’application,
- Récupérez vos titres précédemment sauvegardés depuis le menu Nous Contacter > Mon téléphone > Je souhaite récupérer le contenu d’un ancien téléphone
Suite à ces opérations, vos titres sont dorénavant stockés sur votre élément sécurisé. Vous pouvez alors valider vos titres de transport avec le téléphone verrouillé ou éteint.
Si vous n’avez plus titres sur votre téléphone, vous pouvez dérouler la même procédure en commençant à l’étape 2.
Si vous êtes authentifié sur IDFM Connect lors de l’achat, vous pouvez à nouveau recevoir votre justificatif d’achat depuis l’historique de vos achats (sur l’application Île-de-France Mobilités : Mon espace > Gérer mon compte > Mes achats).