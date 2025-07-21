Il est possible de valider avec votre téléphone Samsung Galaxy verrouillé ou éteint si certaines conditions sont remplies.

Disposer d’un Samsung Galaxy équipé d’un élément sécurisé. Consulter la liste sur le site Samsung

Stocker les titres de transport sur l’élément sécurisé

Les titres doivent être stockés sur l’élément sécurisé via l’application Ticket sans contact.

Comment savoir où sont stockés mes titres ?

Pour savoir où sont enregistrés vos titres de transport, vérifiez le justificatif d’achat que vous recevez à chaque achat :