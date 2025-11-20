Quels sont les avantages du contrat Navigo Liberté + sur téléphone ?
Avec votre contrat Navigo Liberté +, vous bénéficiez de nombreux avantages !
Le paiement à la consommation
Vous payez uniquement les trajets réalisés (consommation réelle).
Un périmètre géographique étendu à toute l’Île-de-France :
Utilisable sur le réseau de transport public relevant de la compétence d’Île-de-France Mobilités, Navigo Liberté + permet de voyager sur :
- Les lignes du métro en Île-de-France avec un tarif spécifique aéroport pour les trajets en provenance/à destination de la gare d’aéroport d’Orly.
- Les lignes de RER/Train en Île-de-France, avec un tarif spécifique aéroport pour les trajets en provenance/à destination des gares Aéroport Charles de Gaulle 1 et Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV ;
- Toutes les lignes de bus faisant l’objet d’une convention avec Île-de-France Mobilités et pour lesquelles la tarification francilienne est applicable ;
- Les lignes RoissyBus avec un tarif spécifique aéroport ;
- Les lignes de tramways et Tzen ;
- Le funiculaire de Montmartre.
La simplicité :
Evitez les files d’attentes aux points de ventes et automates des transporteurs avant de vous déplacer.
La seule démarche à faire est de souscrire un contrat Navigo Liberté + sur l’application Île-de-France Mobilités. Ensuite, vous n’avez plus à anticiper vos trajets.
Un prix avantageux et des correspondances gratuites :
Vous bénéficiez de tarifs réduits :
- 1,99 € pour des trajets métro, train, RER et tram express
- 1,60 € pour des trajets bus, tramway.
Plus de détails sur les tarifs Navigo Liberté+ sur téléphone.
Vous bénéficiez des correspondances gratuites suivantes :
- Correspondance entre le RER / métro/tram express (sans effectuer de sortie) : pendant 2h
- Correspondance entre le bus / tram / Tzen (hors aller-retour et interruption de trajet) : pendant 1h30
Pour plus d'informations sur les correspondances, vous pouvez consulter les règles de correspondances à connaître avec Navigo Liberté +
Le montant de vos trajets est limité au prix du Navigo Jour (hors trajets aéroport et RoissyBus).