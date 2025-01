Comment suspendre / reprendre mon contrat Navigo Liberté + sur passe ?

Comment suspendre votre contrat Navigo Liberté + sur passe ?

La suspension du contrat Navigo Liberté + est possible à tout moment, pour une durée maximum de 12 mois.

Vous pouvez suspendre votre contrat depuis votre téléphone mobile sur l'application Île-de-France Mobilités (téléchargeable sur App Store ou Play Store), en agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou en Guichet Services Navigo SNCF muni de votre passe Navigo qui sera mis à jour immédiatement.

La suspension est effective à compter de la date choisie. Vous pouvez anticiper votre demande de suspension au maximum 2 mois à l’avance.

Les trajets réalisés jusqu’à la date de suspension effective sont comptabilisés dans la facturation et prélevés.

Comment reprendre votre contrat Navigo Liberté + sur passe ?

Suite à suspension, vous pouvez reprendre votre contrat Navigo Liberté + depuis votre téléphone mobile sur l'application Île-de-France Mobilités (téléchargeable sur App Store ou Play Store), en agence commerciale des transporteurs, dans certains comptoirs RATP ou en Guichet Services Navigo SNCF muni de votre passe Navigo qui sera mis à jour immédiatement.

A la reprise du forfait, la facturation reprend, sans aucun frais de dossier supplémentaire.

BON A SAVOIR

Il est possible de programmer simultanément la suspension et la reprise de votre contrat .

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez donner votre procuration et votre passe Navigo à une tierce personne, pour réaliser la suspension et/ou la reprise de votre contrat.