Comment souscrire un contrat Navigo Liberté + sur internet pour une personne mineur ?
Quelles étapes suivre pour souscrire un contrat Navigo Liberté + en lignepour un titulaire mineur ?
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à vous rendre en agence.
1. Accèdez à la souscription en ligne
- Sur la page du service Navigo Liberté + cliquez sur « Souscrire en ligne ».
- Connectez-vous ensuite à votre compte Île-de-France Mobilités Connect (si vous en avez déjà un). Sinon, créez votre compte.
2. Choisissez votre type de souscription
Une fois connecté à votre compte Île-de-France Mobilités Connect, si vous souhaitez souscrire pour un titulaire mineur, vous devez cocher les choix suivants :
- « Je souscris pour un mineur ou un majeur sous tutelle »
- « Je déclare être majeur ou mineur émancipé et dans les cas d’une souscription pour un mineur ou majeur sous tutelle, je déclare être son représentant légal ».
3. Saisissez les informations du titulaire du passe et du payeur du contrat
Complétez les champs avec les informations du titulaire mineur.
Concernant le champ « e-mail » :
- Si le titulaire mineur ne possède pas de compte Île-de-France Mobilités Connect, vous devez renseigner un e-mail différent de celui du payeur du contrat et différent d’un autre client Navigo. À la fin de cette étape, un e-mail sera envoyé à cette adresse pour poursuivre la souscription.
- Si le titulaire mineur possède déjà un compte Île-de-France Mobilités Connect, vous devez renseigner l’e-mail utilisé lors de la création du compte.
Les informations du payeur seront préremplies.
Après avoir cliqué sur « Continuer », un message s'affiche indiquant qu'un e-mail a été envoyé au titulaire du passe pour poursuivre la souscription.
4. Réception de l’e-mail par le titulaire du passe
Pour poursuivre la souscription, rendez-vous dans la boite mail renseignée pour le titulaire mineur et cliquez sur le lien actif reçu de l’Agence Navigo.
5. Connexion ou création de compte IDFM Connect pour le titulaire du passe
Si le titulaire du passe possède déjà un compte Île-de-France Mobilités Connect, connectez-vous sur ce compte.
Si le titulaire du passe ne possède pas de compte Île-de-France Mobilités Connect : créez-lui un compte en suivant les 4 étapes de création de compte suivantes :
- Données personnelles
- Choix du mot de passe
- Conditions générales d’utilisation et consentements
- Vérification et activation du compte : un e-mail est envoyé sur l’adresse e-mail du titulaire du passe pour activer le compte et revenir dans le parcours de souscription.
6. Saisie des données du titulaire du passe
Complétez les informations du titulaire du passe : données personnelles et adresse.
7. Compléter les informations du contrat
Cette étape vous permet de :
- Choisir la date de début de validité du contrat Navigo Liberté +,
- Choisir le mode de réception de votre passe Navigo,
- Et d’indiquer si vous bénéficiez d’un tarif réduit. Dans ce cas, la fourniture d’un justificatif est obligatoire.
8. Enregistrement de la photo
Si vous disposez déjà d’un compte IDFM, la photo est reprise.
Si vous ne disposez pas de compte IDFM : vous devez télécharger une photo ou en prendre une avec votre webcam.
9. Enregistrement du moyen de paiement
Les coordonnées bancaires sont affichées, mais aucune action n’est attendue. Vous pouvez passer à l’étape suivante.
10. Récapitulatif de la demande
Vérifiez que les informations saisies lors des étapes précédentes sont correctes :
- date de début de validité du contrat,
- coordonnées du titulaire du passe,
- coordonnées bancaires…
En cas d’erreur, il vous suffit de cliquer sur le picto « crayon » pour la corriger.
Une fois que tout est conforme, vous pouvez cliquer sur « Je certifie que ces données sont correctes » en bas de page.
11. Signature du contrat par le titulaire du passe.
Pour poursuivre la souscription, la signature du contrat par le titulaire du passe est nécessaire. Pour cela, vous devez :
- Prendre connaissance de la politique de confidentialité,
- Prendre connaissance du contrat,
Une fois le contrat signé par le titulaire du passe, un message indique qu’un e-mail a été envoyé au payeur pour finaliser la souscription et signer à son tour le contrat.
12. Réception de l’e-mail envoyé au payeur du contrat.
Rendez-vous sur votre boite mail et cliquez sur le lien actif pour finaliser la souscription.
13. Connexion au compte Île-de-France Mobilités Connect du payeur du contrat
Le payeur se connecte à son compte Île-de-France Mobilités Connect.
14. Vérification des données du payeur du contrat
Vérifiez toutes les informations qui sont pré-saisies sur le payeur du contrat : coordonnées bancaires, données personnelles, adresse puis passer à l’étape suivante.
15. Signature du contrat et du mandat SEPA par le payeur du contrat
Pour finaliser la souscription, le payeur du contrat doit signer électroniquement le contrat et le mandat SEPA.
Pour cela, vous devez :
- accepter lesConditions Générales de Vente et d’Utilisation du contrat NL+,
- accepter les conditions générales de vente et d’Utilisation de la carte Navigo,
- accepter les conditions générales de vente du site.
- Renseigner le code OTP reçu par SMS pour signer électriquement le contrat
Puis valider la souscription.