5. Connexion ou création de compte IDFM Connect pour le titulaire du passe

Si le titulaire du passe possède déjà un compte Île-de-France Mobilités Connect, connectez-vous sur ce compte.

Si le titulaire du passe ne possède pas de compte Île-de-France Mobilités Connect : créez-lui un compte en suivant les 4 étapes de création de compte suivantes :