Les types de Passe Navigo et les modes d’accès varient selon l’abonnement choisi :

Pour tous les abonnements Parkings Vélos (journée, mensuel, annuel) :

Dans certains Parkings Vélos, l'abonnement à la journée est également disponible via digicode (code reçu par SMS ou Mail).



(*) Pour le Passe Navigo Easy, dans la plupart des cas, seule la version rigide (plastifiée) est acceptée. La version cartonnée peut être proposée selon le Parking Vélos, tout comme l’accès via Navigo sur smartphone.