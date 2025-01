Comment obtenir le forfait Navigo Solidarité 75% ?

Si vous répondez aux conditions d’attribution, rendez-vous sur www.solidaritetransport.fr pour faire votre demande ou bien appelez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999, qui effectuera les démarches gratuitement pour vous.

Munissez-vous pour cela de votre attestation CMU-C / Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sans participation financière ou de votre numéro Pôle Emploi.

Le forfait Solidarité Gratuité doit être chargé sur un passe Navigo.

Après avoir chargé votre droit à la Réduction Solidarité 75% sur votre passe Navigo, vous pourrez acheter et charger des forfaits Navigo Solidarité 75% Semaine :

- dans tous les guichets et appareils automatiques de vente des stations RATP ou des gares SNCF ;

- aux automates bancaires des réseaux Crédit Mutuel/CIC en Île-de-France ;

- auprès des commerces de proximité équipés d’un terminal de rechargement Navigo ;

- par Internet, en cliquant sur Recharger ma carte Navigo à condition de vous être doté au préalable d’un lecteur de rechargement Navigo (en vente dans les stations).

Vous pourrez également voyager avec des tickets et billets à demi-tarif (après chargement de votre droit à réduction dans votre passe Navigo).

Si vous ne possédez pas de passe Navigo, l’Agence Solidarité Transport pourra la commander pour vous. Vous pouvez également vous le procurer gratuitement :