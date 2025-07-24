Il existe 3 Tarifications Solidarité Transport qui vous permettent de bénéficier de réduction sur vos titres et forfaits.

Solidarité gratuité

La tarification Solidarité Gratuité permet à certains bénéficiaires d’aides sociales de voyager gratuitement dans toute l’Île-de-France sur tous les modes de transport.

Vous pouvez en bénéficiez si vous résidez en Île-de-France et :

faites partie d’un foyer allocataire du RSA sous certaines conditions de ressources (la somme de votre montant forfaitaire et de votre prime d’activité doit être inférieure aux plafonds définis par Île-de-France Mobilités) ;

sous certaines conditions de ressources (la somme de votre montant forfaitaire et de votre prime d’activité doit être inférieure aux plafonds définis par Île-de-France Mobilités) ; ou êtes sans emploi et bénéficiez à la fois de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sans participation financière (anciennement Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C).

Les droits sont accordés pour une durée de 3 mois et peuvent être renouvelés.

Réduction Solidarité 75%

La tarification Réduction Solidarité 75% permet à certains bénéficiaires d’aides sociales de profiter d'une réduction de 75% sur les forfait Navigo Mois et Semaine ; ainsi que 50% sur les titres unitaires et Navigo Liberté +.

Peuvent bénéficier de la Réduction Solidarité 75% :

les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sans participation financière (anciennement Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C), ainsi que les membres de leur foyer ;

(anciennement Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C), ainsi que les membres de leur foyer ; ou les demandeurs d’emploi allocataires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS).

Les droits sont accordés pour une durée de 1 à 12 mois et peuvent être renouvelés.

Réduction 50%

La tarification Réduction 50% permet à certains bénéficiaires d’aides sociales de profiter d'une réduction de 50% sur les forfaits Navigo Mois et Semaine, les titres unitaires et Navigo Liberté +.

Peuvent bénéficier de la Réduction Solidarité 50% :

les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat (AME).

Le droit à réduction est attribué pour une durée de 1 à 12 mois, selon la fin des droits sociaux et pourra être renouvelé.

