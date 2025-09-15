Comment obtenir la tarification Solidarité transport ?
Pour faire votre demande des droits Réduction 50%, Réduction Solidarité 75% et Solidarité Gratuité
- Rendez-vous sur le site Solidarité Transport
- Appelez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999, qui effectuera gratuitement les démarches pour vous.
Les pièces justificatives seront à ajouter en ligne, dans votre espace Solidarité Transport.
1- Faire sa 1ère demande en ligne
Vous pouvez faire votre 1ère demande sur le site Solidarité Transport
- Vous devez être muni d'un passe Navigo : consultez cet article si vous n'en possédez pas.
- Des documents vous seront demandés : consultez la liste ci-dessous.
- Sur le siteSolidarité Transport
1. Sélectionnez votre situation
2. Renseignez votre numéro de passe Navigo
3. Complétez la demande
La demande sera validée par l'Agence Solidarité Transport : vous serez notifiés par e-mail ou courrier.
2 - Chargez le droit sur votre passe Navigo
Une fois que vous avez été notifié, vous devrez charger votre droit sur votre passe Navigo (attendez 48h pour faire cette action) :
- Sur téléphone via l’application Île-de-France Mobilités pour charger vos droits avant d’acheter votre titre de transport à tarif réduit et sur celle des revendeurs officiels.
- En guichet ou automate : rendez-vous dans un guichet ou à un automate de vente RATP ou SNCF pour charger vos droits.
Retrouvez tous les détails sur le chargement des droits sur le passe Navigo.
Documents nécessaires
Si vous êtes bénéficiaire du RSA :
- votre numéro de Caisse d’Allocations Familiales.
- une attestation de paiement de l’allocation RSA, fournie par les CAF, datant de moins d'un mois, aux nom et adresse du bénéficiaire et faisant état, pour le RSA, du montant de revenu garanti calculé par les CAF.
Si vous êtes bénéficiaire de l'ASS :
- votre identifiant France Travail
- un relevé de situation mensuelle Pôle emploi datant de moins d'un mois, aux noms et adresse du Bénéficiaire de l'ASS
Si vous êtes bénéficiaires de la CSS sans participation financière (anciennement CMU-C) :
- photocopie de l’attestation annuelle CSS sans participation financière en cours de validité, aux nom et adresse de l'assuré, établie par les caisses des organismes d'assurance maladie ou organismes mutualistes, et mentionnant les éventuels autres bénéficiaires.
- le droit peut également être validé automatiquement lors de la première demande en ligne à partir de vos informations personnelles.
Si vous êtes bénéficiaire de l'AME :
une photocopie de la carte individuelle d’admission à l’AME en cours de validité, aux nom et adresse de l'assuré, établie par les caisses des organismes d'assurance maladie ou organismes mutualistes.