Pour faire votre demande des droits Réduction 50%, Réduction Solidarité 75% et Solidarité Gratuité

Rendez-vous sur le site Solidarité Transport

Appelez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999, qui effectuera gratuitement les démarches pour vous.

Les pièces justificatives seront à ajouter en ligne, dans votre espace Solidarité Transport.

1- Faire sa 1ère demande en ligne

Vous pouvez faire votre 1ère demande sur le site Solidarité Transport

Vous devez être muni d'un passe Navigo : consultez cet article si vous n'en possédez pas.

Des documents vous seront demandés : consultez la liste ci-dessous.

Sur le siteSolidarité Transport

1. Sélectionnez votre situation

2. Renseignez votre numéro de passe Navigo

3. Complétez la demande

La demande sera validée par l'Agence Solidarité Transport : vous serez notifiés par e-mail ou courrier.

2 - Chargez le droit sur votre passe Navigo

Une fois que vous avez été notifié, vous devrez charger votre droit sur votre passe Navigo (attendez 48h pour faire cette action) :

Sur téléphone via l’application Île-de-France Mobilités pour charger vos droits avant d’acheter votre titre de transport à tarif réduit et sur celle des revendeurs officiels.

En guichet ou automate : rendez-vous dans un guichet ou à un automate de vente RATP ou SNCF pour charger vos droits.

Retrouvez tous les détails sur le chargement des droits sur le passe Navigo.