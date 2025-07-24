Renouvellement pour la CSS

Si vous bénéficiez de la réduction au titre de la CSS, vous recevrez automatiquement un formulaire de renouvellement.

Renvoyez votre nouvelle attestation CSS qui vous est fournie par votre organisme d'assurance maladie.

Dès que votre dossier est traité, un courrier, mail ou SMS (selon votre choix de moyen de contact) vous sera envoyé.

Si vos droits sont renouvelés, vous devrez charger votre droit sur votre passe Navigo : sur l'application mobile ou aux automates de vente RATP ou SNCF.

Renouvellement pour l'ASS

Si vous bénéficiez de la réduction au titre de l’ASS, l’agence solidarité transport examine automatiquement votre dossier au cours du dernier mois de validité de vos droits.

Vous serez informé de votre nouvelle situation par courrier, mail ou SMS (selon votre choix de moyen de contact).

Si vos droits sont renouvelés, vous devrez charger votre droit sur votre passe Navigo : sur l'application mobile ou aux automates de vente RATP ou SNCF.

Renouvellement pour le RSA

Si vous bénéficiez de la gratuité au titre du RSA, l’Agence Solidarité Transport examine automatiquement votre dossier au cours du dernier mois de validité de vos droits.