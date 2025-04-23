La ligne Orlybus s'est arrêtée le 3 mars et il vous reste des titres Orlybus ? Pas de panique ! On vous explique comment faire :

1. J'ai acheté un titre sur mon téléphone

Demande de remboursement si l'achat date de moins d'1 an (date < mars 2024)

Pour effectuer une demande de remboursement, vous devez passer par l'onglet Achat, cliquer sur le lien "Nous contacter" puis choisir la rubrique "Les titres chargées dans mon téléphone" > "Autres demandes".

Après le remboursement :

Si vous souhaitez acheter à nouveau un titre :

Le catalogue de titre ne pourra pas être affiché , car le titre Orlybus est toujours en suspens sur votre téléphone.

Une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous informer de la présence du titre en suspens. Après validation de la pop-up , le titre sera supprimé de votre téléphone et vous pourrez poursuivre normalement.

Le titre OrlyBus ne pourra pas être utilisé et il restera visible sur votre téléphone jusqu'à ce que vous effectuiez un nouvel achat.



2. J'ai acheté un ticket magnétique Orlybus

Vous pouvez échanger votre titre OrlyBus magnétique dans un point de vente contre un ticket Paris-Région <> Aéroports, en réglant la différence de 2 €.



3. J'ai acheté un titre OrlyBus sur passe Navigo Easy

Ce titre ne peut ni être échangé, ni repris, ni supprimé du passe Easy.

Pour obtenir un remboursement, vous devez suivre cette procédure :

Vous rendre au service clientèle, où un agent vous remettra : Un formulaire de demande de remboursement et un reçu de consultation du passe indiquant la présence du titre OrlyBus acheté il y a moins d'un an. Vous devrez envoyer par courrier postal : Le formulaire de demande de remboursement complété, le reçu de consultation du passe, le passe Easy contenant le titre OrlyBus.

