Vous pouvez résoudre un problème de chargement du titre dans votre passe Navigo directement depuis l'application mobile dans la rubrique Nous contacter ou Service client / Je ne parviens pas à charger mon passe Navigo avec mon téléphone.

Vous pouvez également redemander un justificatif d'achat pour un titre chargé dans votre passe Navigo avec votre téléphone.

Pour les autres cas de SAV sur concernant un titre ou forfait acheté depuis votre téléphone et chargé sur votre passe Navigo (modification de forfait, perte/vol, carte défectueuse), adressez-vous aux points de vente habituels : comptoirs, guichets et agences.