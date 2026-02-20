La ligne RoissyBus s'arrête à partir du 1er mars et il vous reste des titres RoissyBus ? Pas de panique ! On vous explique comment faire :

1. Votre titre RoissyBus est dans votre téléphone?

Vous pouvez demander un remboursement si l'achat date de moins d'1 an (date < mars 2025)

Pour effectuer une demande de remboursement via l'application Île-de-France Mobilités, vous devez passer par l'onglet Mon Espace, cliquer sur le lien "Service Client" puis choisir la rubrique "un problème avec mes titres" [...]> "Je souhaite demander un remboursement".

A la suite du remboursement, si vous souhaitez acheter à nouveau un titre :

Une fenêtre pop-up apparaîtra pour vous informer de la présence du titre RoissyBus en suspens.

Validez la pop-up pour supprimer le titre de votre téléphone et poursuivre normalement vos achats.



2. Votre titre RoissyBus est sur passe Navigo Easy?

Ce titre ne peut ni être échangé, ni repris, ni supprimé du passe Navigo Easy.

Pour obtenir un remboursement, vous devez suivre cette procédure :

Vous rendre au service clientèle, où un agent vous remettra un formulaire de demande de remboursement et un reçu de consultation du passe indiquant la présence du titre RoissyBus acheté il y a moins d'un an. Vous devrez envoyer par courrier postal le formulaire de demande de remboursement complété, le reçu de consultation du passe, et le passe Navigo Easy contenant le titre RoissyBus. Vous serez remboursé du titre à 14€ et du passe 2€, soit 16€.

Pour en savoir plus sur les alternatives à la ligne RoissyBus