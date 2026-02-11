RoissyBus s’arrête : comment rejoindre l’aéroport Charles-de-Gaulle dès le 1er mars 2026 ?
Vous l'aviez peut être déjà emprunté pour aller à l'aéroport. La navette RoissyBus qui reliait, depuis 1992, Paris (quartier de l'Opéra) à l’Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, s'arrêtera définitivement le 1er mars 2026.
Pourquoi arrêter la navette RoissyBus ?
Pour les voyageurs allant à l'aéroport, l'objectif est de se rendre le plus simplement et rapidement à destination, or :
- La navette RoissyBus suivait un itinéraire à très forte circulation (notamment au centre de Paris et sur la zone sud de l'autoroute A1) : sa ponctualité dépendait donc fortement du trafic routier et les temps de transport étaient très aléatoires
- En conséquence, de moins en moins de voyageurs l’empruntaient : la fréquentation ayant diminué de presque 40 % depuis 2023.
Île-de-France Mobilités a donc fait le choix d'arrêter la navette, pour proposer des solutions garantissant un temps de parcours plus fiable.
Comment se rendre à l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle à partir du 1er mars 2026 ?
Option n°1 : aller à l’aéroport avec le RER B
La ligne de RER B dessert les trois terminaux (1,2,3) de l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
Vous pouvez aller à l'aéroport en vous rendant à n'importe quelle gare desservant le RER B direction Aéroport Ch. de Gaulle 2- TGV.
Quels sont les horaires ?
Un train passe toutes les 6 à 15 minutes dans les deux sens de circulation de 4h50 à minuit environ.
Ticket : prévoyez un titre de transport au tarif aéroport
Le trajet vers ou depuis l’aéroport en RER B est soumis au tarif aéroport : soit 14 € par trajet.
À savoir : si vous avez déjà un abonnement Navigo Mensuel ou Annuel toutes zones (imagine R ou senior) les trajets vers et depuis l'aéroport sont inclus.
Option n°2 : aller à l’aéroport depuis Saint-Denis-Pleyel avec la nouvelle ligne express 9517
Pour se rendre à l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle, vous pourrez emprunter la nouvelle ligne express 9517 (équipée des mêmes bus que RoissyBus) qui proposera un trajet direct en 30 minutes entre Saint-Denis-Pleyel et l’aéroport de Roissy.
Elle déposera les voyageurs à la gare RoissyPôle, à quelques minutes à pied de l'aéroport.
Où la prendre ?
L'arrêt se trouvera en gare de Saint-Denis-Pleyel, accessible depuis les lignes de métro 13, 14, le RER D et les bus 139 et 255.
Quels sont les horaires ?
Cette ligne circulera :
- Tous les jours de 5h20 à 00h30
- En semaine, la fréquence sera de 15 minutes en heures de pointe et de 30 minutes en heures creuses
- Le samedi et le dimanche, les bus circuleront toutes les 20 minutes en journée et toutes les 30 minutes en soirée
Quel titre de transport acheter ?
La ligne 9517 sera accessible avec un Ticket Bus-Tram ou avec un abonnement annuel et mensuel.
Option n°3 : aller à l’aéroport en bus depuis Nation ou Porte de la Chapelle avec les lignes 350 et 351
Les lignes de bus 351 et 350 vous amènent jusqu'à l'Aéroport Roissy - Charles de Gaulle.
Quel titre de transport acheter ?
Elles sont accessibles avec un Ticket Bus-Tram ou avec un abonnement annuel et mensuel.
Le bus 350 à Porte de La Chapelle
Le bus 350 passe toutes les 15 à 35 minutes et fait la liaison entre Paris Porte de la Chapelle <> l’Aéroport Charles de Gaulle en 60 à 80 minutes selon l’arrêt auquel vous montez.
Le bus 351 à Nation
Le bus 351 passe toutes les 15 à 30 minutes et fait la liaison entre Paris-Nation <> l’aéroport Charles de Gaulle en 70 à 90 minutes selon l’arrêt auquel vous montez.
Aller en métro à l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : bientôt une réalité ?
D’ici 2030, les voyageurs pourront se rendre à l’aéroport en métro (comme c’est déjà le cas avec la ligne de métro 14 vers l’aéroport d’Orly) grâce à l’ouverture de la ligne 17.
Cette nouvelle ligne de métro 100 % accessible reliera Saint-Denis-Pleyel à Le Mesnil-Amelot en passant par l’Aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
La ligne RoissyBus s'arrête, que faire de mes titres RoissyBus ?
La ligne RoissyBus s'arrête à partir du 1er mars et il vous reste des titres RoissyBus ? Pas de panique ! On vous explique comment faire.