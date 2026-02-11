RoissyBus s’arrête : comment rejoindre l’aéroport Charles-de-Gaulle dès le 1er mars 2026 ?

Vous l'aviez peut être déjà emprunté pour aller à l'aéroport. La navette RoissyBus qui reliait, depuis 1992, Paris (quartier de l'Opéra) à l’Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, s'arrêtera définitivement le 1er mars 2026.

Pourquoi arrêter la navette RoissyBus ?

Pour les voyageurs allant à l'aéroport, l'objectif est de se rendre le plus simplement et rapidement à destination, or :

La navette RoissyBus suivait un itinéraire à très forte circulation (notamment au centre de Paris et sur la zone sud de l'autoroute A1) : sa ponctualité dépendait donc fortement du trafic routier et les temps de transport étaient très aléatoires

(notamment au centre de Paris et sur la zone sud de l'autoroute A1) : En conséquence, de moins en moins de voyageurs l’empruntaient : la fréquentation ayant diminué de presque 40 % depuis 2023.

Île-de-France Mobilités a donc fait le choix d'arrêter la navette, pour proposer des solutions garantissant un temps de parcours plus fiable.