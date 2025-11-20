Qui peut bénéficier de tarifs réduits ?
La dénomination « Tarif Réduit » désigne les tarifs applicables pour les Titulaires correspondants aux critères des profils suivants :
- Bénéficiaires d'aides sociales et solidarités transport
- Enfants de 4 ans à moins de 10 ans (gratuit pour les moins de 4 ans)
- Titulaire d’une carte « Familles nombreuses »
- Personnes invalides selon justificatif et leurs accompagnants
- pour les groupes de jeunes et sorties scolaires : Tarifs réduits : groupes de jeunes et Tarifs réduits : Sorties soclaires, périscolaires et extrascolaires
Pour en savoir plus sur la liste des bénéficiaires des tarifs réduits.