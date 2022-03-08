Bérangère Decros, Cheffe de projet marketing et billettique chez Île-de-France Mobilités
Publié le
Mon travail : Cheffe de projet marketing et billettique
L’activité de ma direction consiste à concevoir, mettre en œuvre, commercialiser et exploiter les services Billettique et Information voyageur qui permettent aux Franciliens de voyager facilement en Île-de-France. En ce qui me concerne, j’interviens spécifiquement sur l’univers de la billettique.
La billettique, c'est un terme qui recouvre tout ce qui permet d’acheter des titres de transport et de voyager en validant son titre sur les équipements de validation (les bornes de passage dans les gares et dans les stations de métro, les valideurs dans les trams ou les bus). Cela inclut également les différentes formes d’abonnements, les moyens de paiement, les supports de validation et même le réseau de distribution…
Au sein de cette direction, j’ai deux missions principales :
1. La conception des nouveaux services. Cela consiste, d’une part, à identifier les besoins non couverts par l’offre actuelle, et ensuite à définir et cadrer les solutions de demain permettant d’y répondre.
Cela nous a conduit, par exemple, à faire évoluer l’offre Navigo existante avec la mise en place d’un forfait comme Navigo Liberté+ qui permet d’être facturé uniquement si on voyage ! Ou la mise en place du Ticket SMS à bord des bus.
Mais ces nouveaux services, cela passe également par une approche de la mobilité comme un tout, en cherchant à fluidifier les déplacements des Franciliens, grâce à des offres et services mixant les transports en commun et l’ensemble des autres services de mobilité durable (vélo, covoiturage, autopartage…)
2. Le développement des partenariats, pour expérimenter puis déployer des offres et fonctionnalités nouvelles aux Franciliens. Très concrètement cela se traduit par :
- Île-de-France Mobilités Connect, un compte unique qui permet d’accéder à tous les services de transports en commun en Île-de-France (déploiement en cours), mais aussi à des services de covoiturage…
- La vente de services de mobilité complémentaires, comme l'intégration de Vélib’ directement dans l’appli Île-de-France Mobilités, afin d'offrir à nos clients un parcours qui reste intégralement ancré dans l'environnement d'Île-de-France Mobilités.
- Des expérimentations avec des intermédiaires auprès d’entreprises, pour faciliter le remboursement employeur…
Des compétences et des qualités
Les 4 compétences-clés pour réussir dans mon travail
- Sens du service-client
- Gestion Multi-tâches (la capacité à gérer de multiples activités de front)
- Pilotage, coordination et gestion de projet multi-acteurs
- Savoir identifier les opportunités et prioriser
Les qualités qui me servent au quotidien
- Un bon relationnel, une bonne capacité à s'inscrire dans un travail collectif
- Une forte capacité d’adaptation
- De la réactivité
- Des capacités d’écoute, d'analyse
Mon quotidien, au travail c'est quoi ?
Des réunions en continu ! ;)
Mais aussi, le pilotage de nos prestataires MOA/MOE (maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre), la définition et le cadrage de services, l'analyse d’opportunités marché, le cadrage de la stratégie à proposer à la direction d'Île-de-France Mobilités.
Dans mon quotidien, il y a aussi beaucoup de rencontres avec des partenaires et des enjeux de négociation, de contractualisation.
Je pilote aussi des projets de réalisation de développements techniques ? Ce qui implique un interfaçage avec de nombreuses parties prenantes au sein même d'Île-de-France Mobilités, mais également chez les transporteurs, nos partenaires... de la phase amont avec le cadrage du service, jusqu'à la phase aval, celle du lancement effectif du service ou du produit.
Dans mes missions, aussi, on trouve des séances de brainstorming, des études de besoins et l'alimentation d'études de marché.
Et enfin le montage et le suivi et retour d'expérience sur les expérimentations de nouveaux services.
Mon parcours
Je suis chez Île-de-France Mobilités depuis 3 ans. Auparavant, j’ai travaillé dans un bureau d’études pendant 12 ans - avec notamment 6 ans dédiés au secteur des transports - avant de rejoindre un opérateur (Transdev) pendant 3 ans.
Pourquoi j'aime mon travail ?
J'ai la sensation d’être vraiment utile, que mon travail fait changer les choses au quotidien pour les Franciliens - car améliorer les conditions de mobilité, c'est œuvrer pour la qualité de vie de chacun.
J'aime aussi mon travail quand je vois les projets se concrétiser sur le terrain. Et puis, c'est très valorisant d'influer personnellement sur la stratégie d’entreprise (définition de la feuille de route servicielle, priorisation des développements et définition des règles fines de services rendus aux clients).
Chez Île-de-France Mobilités, les équipes et le management sont totalement investis au service des Franciliens, tout le monde avance dans le même sens : et ça, c'est vraiment satisfaisant au quotidien.
Il y a 20 ans, j'avais pris un job d'été chez Transilien, je vendais des titres de transport en gare. Et depuis j’ai gardé un fil rouge "transports" au fil de toute ma carrière. Un hasard ? Pas du tout !
Les métiers du transport sont très vastes et riches, quand on met le pied dedans c’est difficile de quitter ce secteur vraiment addictif, surtout on a une fibre "service public". N’hésitez pas à tester, vous ne voudrez plus partir !