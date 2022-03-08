Bérangère Decros, Cheffe de projet marketing et billettique chez Île-de-France Mobilités

Mon travail : Cheffe de projet marketing et billettique

L’activité de ma direction consiste à concevoir, mettre en œuvre, commercialiser et exploiter les services Billettique et Information voyageur qui permettent aux Franciliens de voyager facilement en Île-de-France. En ce qui me concerne, j’interviens spécifiquement sur l’univers de la billettique.

La billettique, c'est un terme qui recouvre tout ce qui permet d’acheter des titres de transport et de voyager en validant son titre sur les équipements de validation (les bornes de passage dans les gares et dans les stations de métro, les valideurs dans les trams ou les bus). Cela inclut également les différentes formes d’abonnements, les moyens de paiement, les supports de validation et même le réseau de distribution…

Au sein de cette direction, j’ai deux missions principales :

1. La conception des nouveaux services. Cela consiste, d’une part, à identifier les besoins non couverts par l’offre actuelle, et ensuite à définir et cadrer les solutions de demain permettant d’y répondre.

Cela nous a conduit, par exemple, à faire évoluer l’offre Navigo existante avec la mise en place d’un forfait comme Navigo Liberté+ qui permet d’être facturé uniquement si on voyage ! Ou la mise en place du Ticket SMS à bord des bus.

Mais ces nouveaux services, cela passe également par une approche de la mobilité comme un tout, en cherchant à fluidifier les déplacements des Franciliens, grâce à des offres et services mixant les transports en commun et l’ensemble des autres services de mobilité durable (vélo, covoiturage, autopartage…)

2. Le développement des partenariats, pour expérimenter puis déployer des offres et fonctionnalités nouvelles aux Franciliens. Très concrètement cela se traduit par :