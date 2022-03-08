Dans les coulisses d'Île-de-France Mobilités : rencontre avec quatre femmes qui font grandir vos transports

Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Quatre femmes parmi les 258 expertes employées chez Île-de-France Mobilités. Quatre femmes qui, comme leurs 440 collègues, femmes et hommes, œuvrent au quotidien pour faire grandir nos mobilités en Île-de-France.

Pourquoi ces quatre femmes ? Parce que leurs métiers, vous ne les connaissez pas forcément. Parce que vous ne soupçonnez peut-être pas leur rôle crucial dans vos déplacements quotidiens. Et parce que des femmes comme elles, comme leurs collègues, sont essentielles pour continuer à améliorer le réseau de transports en Île-de-France.