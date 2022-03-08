Dans les coulisses d'Île-de-France Mobilités : rencontre avec quatre femmes qui font grandir vos transports
Claire, Gwenaelle, Charlotte, Bérangère. Quatre femmes parmi les 258 expertes employées chez Île-de-France Mobilités. Quatre femmes qui, comme leurs 440 collègues, femmes et hommes, œuvrent au quotidien pour faire grandir nos mobilités en Île-de-France.
Pourquoi ces quatre femmes ? Parce que leurs métiers, vous ne les connaissez pas forcément. Parce que vous ne soupçonnez peut-être pas leur rôle crucial dans vos déplacements quotidiens. Et parce que des femmes comme elles, comme leurs collègues, sont essentielles pour continuer à améliorer le réseau de transports en Île-de-France.
Charlotte Quint, Cheffe de projet mise en concurrence des bus
Son travail ?
"Participer à l'organisation de la mise en concurrence de l'ensemble des lignes de bus de Paris et de la petite couronne, d'ici 2025."
Concrètement, cela veut dire que Charlotte œuvre à la création d'un réseau de bus francilien harmonisé, à haut niveau de service...
Son talent secret ?
"Savoir faire dialoguer puissance publique et acteurs privés"
Gwenaelle Larrey, Responsable des opérations marketing
Son travail ?
"Concevoir et piloter la commercialisation de nos différents titres de transports, services et abonnements."
Ce qui veut dire, surtout, que Gwenaelle réfléchit aux meilleurs moyens de faciliter la vie des usagers, dans tous leurs déplacements.
Sa motivation principale ?
"C’est du service public, c’est concret."
Claire Dassy, Adjointe au chef de département projets de surface
Son travail ?
"Mon métier consiste à créer de nouvelles lignes de tram et de bus à haut niveau de service, pour que les gens puissent se déplacer sur des courtes et moyennes distances"
Sa motivation principale ?
"J'aime mon travail car je crois à l'importance et à l'utilité des services public et d'une vraie politique de transport pour désenclaver des territoires et améliorer la vie dans les quartiers. J'aime mon travail car il a du sens."
Bérangère Decros, Cheffe de projet marketing et billettique
Son travail ?
Concevoir, mettre en œuvre, commercialiser et exploiter les services debillettique qui permettent aux Franciliens de se déplacer plus facilement en Île-de-France.
Sa motivation principale ?
"J'ai la sensation d’être vraiment utile, que mon travail fait changer les choses au quotidien pour les Franciliens - car améliorer les conditions de mobilité, c'est œuvrer pour la qualité de vie de chacun."