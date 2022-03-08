Gwenaelle Larrey, Responsable des opérations marketing chez Île-de-France Mobilités

Pourquoi je fais ce travail ?

Pour l’aspect relationnel, la coordination… Collaborer avec des gens, c’est cela qui m’anime. J'ai besoin de cette dynamique de groupe.

Ce que j'aime chez Île-de-France Mobilités, c'est la diversité. Des gens, des jobs, des profils, des parcours. Ne serait-ce que dans mon département, il y a un mélange d'ingénieurs et de différents professionnels du marketing. Personne, à l'origine, je viens de l'industrie agro-alimentaire.

Je travaille sur des produits du quotidien, des produits qui ont du sens et suscitent de l’intérêt, des produits qui servent vraiment à quelque chose et que j'utilise moi-même..

Quand on fait du marketing, l'un des points essentiels, c'est de comprendre sur quoi on travaille, de comprendre les attentes…

Mais surtout, Île-de-France Mobilités, c'est du service public, c’est concret.