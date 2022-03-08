Charlotte Quint, Cheffe de projet mise en concurrence des bus chez Île-de-France Mobilités

La mise en concurrence, c'est quoi ?

Jusqu'à récemment, les lignes de bus en Île-de-France étaient exploitées en monopole. Cela veut dire qu'une entreprise, toujours la même, était titulaire d'un contrat d'exploitation constamment renouvelé. Mais désormais les textes de loi européens et nationaux nous imposent la date du 1er janvier 2025 pour la mise en service des contrats pour les bus après une procédure de mise en concurrence - comme elle l'a fait pour l'eau...

C'est un processus de mise en concurrence avec délégation de service public qui a démarré par les bus mais se poursuivra avec les trains, les tramway, les RER et in fine le métro.

Concrètement cela veut dire qu'à l'issue d'un appel d'offre, un opérateur, qu'il soitfrançais ou étranger, pourra exploiter les lignes de bus de Paris et de la petite couronne.

Cette mise en concurrence, c'est nouveau en Île-de-France, mais c'est déjà une réalité ancienne dans de très nombreuses villes comme Lyon ou Lille. Là-bas, l'exploitation des lignes est remise en concurrence tous les 5 à 10 ans et les opérateurs sont habitués.

Pour nous, chez Île-de-France Mobilités, ce processus de mise en concurrence répond bien sûr à la nécessité de se mettre en conformité avec le droit national et européen, mais c'est aussi un moyen, en tant qu'autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, d'inciter les opérateurs à nous proposer les meilleur projets d’exploitation pour améliorer la qualité de service au profit des Franciliens.